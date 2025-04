Un romanzo corale che intreccia storia, ambiente, ecologia e mistero e si snoda nel suggestivo scenario del Delta del Po

Livorno 14 aprile 2025 Cena con Autore all’ex cinema Aurora Wu Ming 1 serve Gli uomini pesce

Il 17 aprile alle ore 18:00, l’ex-Cinema Aurora di Livorno ospiterà il primo appuntamento del ciclo di incontri Cena con Autore, una serie di presentazioni di libri che vedrà protagonisti scrittori e intellettuali impegnati a raccontare il nostro tempo.

Ad inaugurare la serie sarà Wu Ming 1, autore del romanzo “Gli uomini pesce” (edito da Einaudi), un romanzo corale che intreccia storia, ambiente, ecologia e mistero e si snoda nel suggestivo scenario del Delta del Po.

Wu Ming 1 ci conduce in un viaggio attraverso il tempo, dalle lotte partigiane alla crisi climatica, seguendo le vicende di personaggi iconici che vivono in simbiosi con il fiume e i suoi segreti. Il libro è un’opera potente che immerge il lettore dentro le atmosfere del delta del Po, e lo fa diventare parte integrante della storia.

“Gli uomini pesce è un romanzo travolgente, tentacolare, maestoso come il Po che scorre fra le sue pagine. E ricco di azione e di poesia, di visioni e di politica. Ci ricorda costantemente l’importanza di resistere, oggi come ottanta anni fa, ma ci conduce anche nel brumoso territorio dei sogni. Ai sogni (che generano materia, in senso quasi borgesiano) sono dedicate pagine stupende” (Nicoletta Verna – La Stampa)

Il collettivo Wu Ming: una voce polifonica

Wu Ming (traducibile come “Senza nome”) è un collettivo di scrittori nato a Bologna nel 2000, ed è noto per il suo approccio innovativo alla narrazione e per l’impegno civile. La loro produzione spazia dal romanzo storico alla fantascienza, sempre con uno sguardo critico sulla società contemporanea. Tra le loro opere più celebri, “Q”, “54” e “L’Armata dei sonnambuli”. Il collettivo si distingue per la creazione di narrazioni corali, dove la voce di ogni autore si fonde in un racconto polifonico, e per l’utilizzo di fonti storiche e la rielaborazione di miti e leggende.

La Cena con Autore proposta dall’ex Cinema Aurora, in collaborazione con la compagnia teatrale i Leggendari e il gruppo degli Skimmers e il supporto della Mondadori bookstore, sarà qualcosa di più di una presentazione di un libro, al suo termine sarà possibile restare a cena con l’autore e i relatori, creando così un momento di incontro e confronto conviviale. Ad accompagnare Wu Ming 1 in questa serata speciale, due Maître de salle d’eccezione: Enzo Pranzini, Professore ordinario presso l’Università di Firenze, esperto di climatologia, geografia fisica e dinamica dei litorali e Sergio Fortini, architetto e urbanista, mentre le letture del libro saranno affidate alla voce di un assaggiatore speciale, l’attore Marco Manfredi.

L’ingresso alla presentazione è libero, è possibile prenotare la cena telefonando al numero 320 243 6053 (tessera ex cinema aurora 5.00 € valida fino a fine anno). Per informazioni 3737 112868 o presso il Mondadori bookstore.

Wu Ming 1, Fortini e Manfredi fanno parte di un collettivo Ferrarese che analizza e racconta con diversi tipi di linguaggi la situazione ambientale della bassa ferrarese e del delta del Po, collettivo che proprio grazie a Enzo Pranzini, nel 2024, il collettivo ha incontrato il collettivo livornese degli Skimmers e quest’anno collaboreranno per un evento incentrato sull’Antropocene.