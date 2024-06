Home

9 Giugno 2024

Livorno 9 giugno 2024 – Cena dei ricordi per gli Etruschi, gli atleti dei primi anni e il fondatore del club Gino galletti

Rugby: una cena particolarissima per gli Etruschi Livorno (gli atleti dei primi anni di vita della squadra verdeamaranto) e il fondatore del club Gino Galletti

Senza entrare nei dettagli del suo incredibile curriculum, è giusto ricordare come, a metà degli anni ‘70, Gino Galletti, espertissimo allenatore di terzo livello, con specializzazione, abbia creato il minirugby a Livorno.

Successivamente, Galletti ha fondato, nel 1989, insieme ad Andrea Bianchi, i Quattro Mori Livorno e poi ha creato, da solo, nel 1995, gli Etruschi Livorno.

Nelle prime stagioni, ha ricoperto, degli Etruschi stessi, il duplice ruolo di presidente e allenatore.

Passano i lustri, cambiano determinate situazioni, ma i ‘suoi’ ragazzi verdeamaranto non hanno dimenticato i suoi sforzi nel condurre, a livello societario e tecnico, quel sodalizio. Il tempo, per Galletti e per questi ex giocatori sembra non essere passato.

Nella cena, organizzata al bagno Vittoria di Tirrenia dallo stesso Galletti e da un ‘suo’ ex atleta, Andrea Brondi, sono emersi mille ricordi di quei tempi, per certi versi ‘mitici’.

Coinvolti nella riuscitissima iniziativa numerosi protagonisti di quei primi anni di vita degli Etruschi. Il bello è che subito si è ricreata una grande armonia tra questi non più giovanissimi ex rugbisti.

Magari non si vedono – per i loro impegni familiari e professionali – per una vita, ma basta un gesto d’intesa per ricreare quel favoloso clima di vera e salda amicizia, che solo il rugby può regalare.

Questi giocatori tra un bicchiere di vino ed una portata, hanno scherzato tra loro, ricordando i mille aneddoti registrati nel corso delle varie partite e allenamenti della squadra verdeamaranto.

I mille brindisi dimostrano come,a distanza di qualche lustro, determinati valori legati ai primi anni di attività degli Etruschi non vengano meno. Evidentemente con quel seme gettato nel 1995 relativo alla creazione degli Etruschi, Galletti ha creato qualcosa di duraturo.

Questi ‘ex ragazzi’ sono sempre dentro la mischia. Impossibile, per loro, dimenticare mete e placcaggi decisivi registrati nel corso delle partite di qualche tempo fa…

L’elenco degli atleti Etruschi che hanno brindato, insieme a Galletti, al Bagno Vittoria:

Andrea Brondi, Massimiliano Buonaccorsi, Carlo Ciolli, Alessandro Sarcina, Sandro Cecconi, Daniele Campani; Marco Antonazzo, Simeon Kanfack, Federico Graziani, Alessandro Brondi, Federico Cantone; Maurizio Mannelli, Thomas Bianchi, Luca Rocchi, Fernando Bianchi, David Franceschi; Alessandro Lari, Sergio Gracci, Alessio Gracci, Andrea Bitossi, Alessio Bitossi, David Martini.