“Cene Galeotte”, donati giochi e attrezzature all’asilo nido “Il Grillo Parlante”

19 Marzo 2022

Bibbona (Livorno), 19 marzo 2022

Tappeti didattici e tanti giochi per i bambini dell’asilo nido ‘Il Grillo parlante’:

Una mattinata speciale, per i bambini e le responsabili della struttura del centro storico che hanno aperto i pacchi donati da parte di proventi delle ‘Cene galeotte’

Le cene si sono svolte nel borgo di Bibbona grazie alla collaborazione della Casa circondariale di Volterra e l’amministrazione comunale.

Don Paolo, parroco di Bibbona e referente del progetto di inclusione sociale del carcere di Volterra, spiega:

“A causa del Covid, si è deciso di rimandare a questa mattina la consegna. Oggi abbiamo onorato l’impegno.

Questo è frutto della prima Cena Galeotta del 2017; in quell’occasione, la maggior parte del ricavato fu utilizzato per acquistare un defibrillatore poi posizionato sul territorio comunale.

Con un piccolo residuo, avevamo deciso di fare una donazione all’asilo nido.

Don Paolo conclude ingraziando l’amministrazione comunale (alla quale i bambini hanno consegnato un disegno per ringraziare della donazione.) per averci dato una mano importante a realizzare le due edizioni delle ‘Cene Galeotte’ del 2017 e 2018; risultato della progettazione sinergica di parrocchia e amministrazione comunale con finalità di reinserimento sociale.

Si tratta di un momento importante per i detenuti, in particolare per quelli in semilibertà.

Hanno avuto modo di stabilire un contatto con il territorio non solo dal punto di vista lavorativo ma, anche e soprattutto, sociale poiché molti di loro hanno instaurato amicizie e relazioni sociali, un’opportunità importante per ripartire con le loro vite.

E’ stata una collaborazione proficua, verso la quale c’è stata tanta attenzione e sensibilità”.

Una collaborazione che, grazie all’uscita dalla fase emergenziale del Covid, si riconferma anche per il 2022

Sono, infatti, in fase di definizione le date delle ‘Cene galeotte’, come confermato in fase di consegna dei regali dal consigliere comunale Riccardo Cresci, intervenuto con Don Paolo e la consigliera comunale Manuela Pacchini.

Diversi gli appuntamenti in programma: dallo ‘Street food’ in occasione della Pasqua bibbonese, alla cena nel centro storico e all’interno della Macchia della Magona e della pineta del Tombolo a Marina di Bibbona.

