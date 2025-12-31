Home

Cenone fuori casa, Garaffa: “Il ristorante si conferma il luogo privilegiato per salutare il nuovo anno”

31 Dicembre 2025

Saranno almeno 285.600 i toscani che festeggeranno San Silvestro al ristorante, secondo le stime di Confcommercio Toscana, elaborate su dati FIPE – Federazione Italiana Pubblici Esercizi.

A consumare l’ultima cena del 2025 in un locale pubblico sarà circa l’8% della popolazione residente (7,8%) in Toscana, stime che vengono confermate anche per la provincia di Livorno dalla presidente provinciale Fipe Confcommercio Federica Garaffa Cristiani.

In Toscana la spesa media per il menù tutto compreso è stimata in 94 euro per il solo cenone, che salgono a 120 euro includendo anche il veglione. Un appuntamento che genera un giro d’affari superiore ai 28,5 milioni di euro, a cui vanno aggiunti i consumi legati ai turisti, in larga parte italiani, che hanno scelto la Toscana per trascorrere il Capodanno.

“Per l’occasione”, specifica il direttore provinciale Confcommercio Federico Pieragnoli, “nella nostra provincia resterà aperto oltre il 60% dei pubblici esercizi, a conferma di una domanda in aumento e di una rinnovata fiducia del settore, soprattutto se consideriamo che le aree a sud del territorio sono a vocazione turistica stagionale, per cui diversi ristoranti – per esempio quelli di molti hotel, osservano il riposo festivo”.

A livello nazionale, le previsioni FIPE indicano un aumento dell’8,5% rispetto al 2024 del numero di persone che sceglieranno il ristorante per la serata del 31 dicembre. In Toscana il dato potrebbe diventare più alto grazie al traino del turismo e all’attrattività dell’offerta enogastronomica regionale.

“Il ristorante si conferma il luogo privilegiato per salutare il nuovo anno: offre qualità, sicurezza e la possibilità di vivere un’esperienza completa, senza pensieri – conclude Garaffa Cristiani.

Il Capodanno rappresenta un momento strategico per il settore e un’importante occasione di lavoro per migliaia di imprese e addetti.

I segnali sono positivi e indicano una voglia diffusa di convivialità e di ritorno alla socialità, elementi che da sempre caratterizzano la cultura dell’ospitalità toscana”.

