14 Ottobre 2023

Livorno 14 ottobre 2023 – Censimento, il Comune seleziona 4 rilevatori statistici supplenti, come fare domanda

Ai fini dello svolgimento delle operazioni relative al Censimento permanente della popolazione 2023, l’Ufficio Statistica del Comune di Livorno ha indetto una selezione per 4 rilevatori statistici supplenti.

Al rilevatore supplente, nel caso in cui venga chiamato a sostituire un rilevatore rinunciatario, sarà affidata la raccolta di dati e informazioni presso un campione di famiglie assegnate. Il Censimento Permanente prevede due tipi di indagine: la rilevazione Areale e la rilevazione da Lista. Le operazioni sul campo per la rilevazione Areale termineranno il 22 novembre prossimo, mentre le operazioni sul campo per la rilevazione da Lista termineranno il 22 dicembre. L’incarico durerà sino al completamento delle operazioni censuarie e alla validazione da parte dell’ISTAT, prevista indicativamente per il maggio 2024.

Tra i requisiti per partecipare alla selezione, la cittadinanza italiana o di un paese UE o un regolare permesso di soggiorno, essere residenti in Toscana e un diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Le prestazioni saranno inquadrate come lavoro autonomo occasionale, senza instaurazione di rapporto di impiego con l’Amministrazione comunale. L’entità dei compensi sarà in funzione del lavoro assegnato e dei contributi che Istat erogherà a consuntivo (ulteriori dettagli nell’ Avviso completo allegato al bando , pubblicato sul sito del Comune www.comune.livorno.it – Gare – Avvisi.).

Le domande dovranno pervenire entro le ore 13 di mercoledì 25 ottobre tramite PEC all’indirizzo comune.livorno@postacert. toscana.it oppure tramite raccomandata o ancora con consegna all’ufficio Protocollo del Comune, negli orari di apertura.