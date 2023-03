Home

Cronaca

Censimento: Livorno terza città in Toscana con più abitanti, Capraia il Comune con meno residenti. I dati

Cronaca

8 Marzo 2023

Censimento: Livorno terza città in Toscana con più abitanti, Capraia il Comune con meno residenti. I dati

Livorno 8 marzo 2023 – Censimento: Livorno terza città in Toscana con più abitanti, Capraia il Comune con meno residenti. I dati

Livorno, con i suoi 154.483 residenti, si posiziona al terzo posto nella lista delle città più popolose della Toscana. E’ preceduta solo da Firenze (361.619) e Prato (195.213).

Questi dati riguardano il censimento al 31 dicembre 2021 e riportati nella lista aggiornata degli abitanti per ciascun comune italiano, contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 marzo scorso e messa in evidenza da Anci Toscana.

Al contrario, Capraia Isola (Livorno) è la località con meno residenti della regione, con soli 378 abitanti, seguita da Sassetta (Livorno) con 475 e Careggine (Lucca) con 509.

Nella top ten dei comuni più popolosi della Toscana si trovano anche Arezzo, Pistoia, Lucca, Pisa, Grosseto, Massa e Viareggio. L’unica eccezione è rappresentata da Siena, capoluogo di provincia, che conta 53.062 residenti.

Di seguito i PDF con l’elenchi dei dati suddivisi per nome dei Comuni in ordine alfabetico e per numero di popolazione

Censimento lista per numero di popolazione

Censimento popolazione per Comuni in ordine alfabetico

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin