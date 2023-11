Home

25 Novembre 2023

Livorno 25 novembre 2023 – Centaure on the road e stand in piazza Grande contro la violenza sulle donne

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, in programma i prossimi 25 e 26 novembre numerose sono le iniziative organizzate dalla Questura nella provincia di Livorno, tra queste, Domenica 26 novembre si svolgerà la Terza Edizione dell’evento “Centaure on the road, in moto contro la violenza sulle donne”

Infatti anche quest’anno si rinnova l’adesione di questo Ufficio all’iniziativa organizzata dall’Associazione Ippogrifo /Centro Donna città di Livorno per la mattinata del 26 , in piazza Grande. L’Associazione nell’ambito delle iniziative organizzate nel corrente mese di novembre dal titolo “novembre antiviolenza 2023”, ha inserito la manifestazione “Centaure on the road- Donne in moto”, promossa da un gruppo di donne, amanti delle moto, che conciliano la loro passione con eventi di solidarietà, amicizia e sorellanza.

Le centaure partiranno domenica 26 novembre alle ore 10.30 dalla Rotonda di Ardenza in Livorno e, dopo aver sfilato percorrendo alcune delle principali strade cittadine; si radunera’ in Piazza Grande, dove verrà allestito uno stand a cura della Questura e dove il personale della Polizia di Stato sarà a disposizione del pubblico e di chiunque voglia fermarsi a chiedere informazioni in merito a questa sentita problematica con relativa consegna di materiale informativo al riguardo.

Il Questore Stellino dichiara:

“…il nostro punto di partenza è senza ombra di dubbio la prevenzione, dove la Polizia di Stato continua la stretta collaborazione con le altre istituzioni al fianco delle associazioni in una fitta rete in cui ognuno svolge la propria parte, ma occorre in contemporanea operare sul piano culturale, quindi rivolgendoci ai giovani affinchè crescano con una “cultura di genere” sempre più responsabile; cultura in cui non ci stancheremo mai di sottolineare che nessun atto di violenza può essere tollerato ma anzi deve essere denunciato.”

