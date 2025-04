Home

Cronaca

Centenario del Rotary Club, un concerto dedicato alla città in collaborazione col Mascagni

Cronaca

7 Aprile 2025

Centenario del Rotary Club, un concerto dedicato alla città in collaborazione col Mascagni

Livorno 7 aprile 2025 Centenario del Rotary Club, un concerto dedicato alla città in collaborazione col Mascagni

Il Rotary Club Livorno compie 100 anni e, con entusiasmo, possiamo affermare che non li dimostra. Fra i primi costituiti in Italia, è un grande ed importante Club nel mondo rotariano e oggi ben a contatto con la società civile livornese.

In questa occasione del Centenario, il Rotary Club Livorno organizza un Concerto dedicato a tutta la città in collaborazione con il Conservatorio Pietro Mascagni, venerdì 11 aprile alle ore 21.00 al Teatro Goldoni.

“Un caloroso invito a tutta la città ad unirsi a noi per festeggiare insieme questo importante compleanno – queste le parole del Presidente Fabrizio Vitale – che aggiunge – sono felice ed emozionato di rappresentare il Rotary Club Livorno, uno dei club più antichi d’Italia, proprio in questo anno.

Il Concerto vedrà impegnata, sotto la direzione del Maestro Lorenzo Sbaffi l’Orchestra del Conservatorio statale di Musica Pietro Mascagni di Livorno.

L’Orchestra è una formazione prestigiosa che rappresenta uno degli aspetti più rilevanti della vita musicale e culturale della città, svolge un ruolo fondamentale nella preparazione musicale degli studenti, offrendo loro l’opportunità di suonare in un contesto professionale e mettere in pratica le loro competenze orchestrali in un ambiente di alto livello.

Composta da giovani musicisti provenienti dai vari corsi di strumento del Conservatorio, offre loro una formazione completa che include non solo l’esecuzione, ma anche l’approfondimento di aspetti interpretativi, stilistici e tecnici.

Ogni anno, l’Orchestra tiene numerosi concerti, sia nel territorio livornese sia a livello nazionale, collaborando anche con altre realtà musicali, partecipando a festival, eventi culturali e iniziative locali, contribuendo così alla diffusione della musica classica e contemporanea.

Le celebrazioni proseguiranno poi nella mattina di Sabato 12 aprile con un convegno in Accademia Navale di Livorno alla presenza delle Autorità cittadine e rotariane e di tutti i Soci che vorranno unirsi per festeggiare questa importante giornata insieme al nostro Club.

Durante la mattinata sarà ripercorsa la vita del Club e del suo impatto sulla società civile, non dimenticando la sua storia.

Ma le celebrazioni non si concludono con queste due giornate, continueranno durante tutto l’anno 2025 con eventi, attività e progetti a conferma dell’impegno del Club a fianco della città.

Il Rotary Club Livorno ha sempre coltivato lo spirito di servizio che è alla base della filosofia Rotariana ed ha intrapreso e portato a buon fine numerosi ed importanti progetti e programmi dedicati al sostegno delle popolazioni meno fortunate, ai giovani, alla conservazione dei beni culturali, alla promozione dell’etica nell’esercizio delle professioni ed allo sviluppo della cultura in tutte le sue forme. Non solo ha espresso personaggi di spicco che hanno segnato la storia di Livorno, ma ha contribuito, con l’esempio di vita dei suoi associati, ad affermare e mettere in atto i valori di cooperazione, di tolleranza e di amicizia che sono principi base dell’essere Rotariani. Il Rotary Club Livorno vanta il merito di aver dato, primo Club Italiano, un Presidente al Rotary International: il Gr. Uff. Giampaolo Lang nel periodo 1956-57, oltre ad avere nell’Albo d’oro cinque Governatori tra il 1949 e il 2020: Giampaolo Lang, Giovanni Gelati, Gianfranco Napoli, Vinicio Ferracci e Massimo Nannipieri e, nel prossimo anno rotariano Giorgio Odello sarà il sesto Governatore, che con spirito di servizio hanno contribuito e contribuiranno alla crescita del Rotary in Toscana.

PROGRAMMA

Ludwig van Beethoven (1770 – 1827)

Coriolano Overture, Op. 62

Pietro Nardini (1722 – 1793)

Concerto per violino in la maggiore, Op. 1 n. 1

Violino solista: Alessandro Arieti

Pietro Mascagni (1863 – 1945)

Barcarola (dal Silvano)

***

Ludwig van Beethoven (1770 – 1827)

Sinfonia n. 2 in re maggiore, Op. 36

ORCHESTRA DEL CONSERVATORIO “PIETRO MASCAGNI” DI LIVORNO

Direttore: Lorenzo Sbaffi

I biglietti sono acquistabili (€ 5,00) presso la biglietteria del Teatro

Centenario del Rotary Club, un concerto dedicato alla città in collaborazione col Mascagni