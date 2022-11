Home

Centinaia di nuovi alberi e arbusti saranno messi a dimora nei prossimi giorni

24 Novembre 2022

Giovedì 24 novembre le nuove tamerici in piazza Modigliani, lunedì 28 novembre inizia il grande imboschimento al Nuovo Centro

Livorno, 24 novembre 2022 – In occasione della Festa dell’Albero 2022, una giornata istituita dal Ministero dell’Ambiente con legge 10/2011 e che si celebra tutti gli anni il 21 novembre, il Comune di Livorno ha programmato una serie di interventi per piantare sul territorio cittadino 763 nuovi alberi, che si vanno a sommare ai 63 già piantati nel corso del 2022.

In particolare, nei prossimi due mesi saranno messi a dimora 173 alberi di prima grandezza nelle piazze e nelle vie cittadine e nei giardini pubblici.

Inoltre, al Nuovo Centro è prevista una notevole operazione di imboschimento arboreo con 590 alberi, e di imboschimento arbustivo con 1250 arbusti. Si tratta di un intervento rilevante per numero di specie e superficie arborea, in un’area compresa fra la ferrovia e la Variante Aurelia, ad est del Parco Levante. L’intervento è promosso, realizzato e gestito da Arbolia, una società fondata da Snam Spa e Fondazione Cassa Depositi e Prestiti che promuove azioni di imboschimento e rimboschimento sul territorio nazionale. Grazie a un accordo con il Comune di Livorno, Arbolia coprirà le spese necessarie per l’intervento (oltre 50mila euro) e si occuperà della manutenzione degli alberi e degli arbusti piantati per i successivi 5 anni, con irrigazioni ed eventuali sostituzioni. L’intervento al Nuovo Centro partirà lunedì 28 novembre.

“Contiamo di arrivare a piantare 900 alberi nel 2022 e siamo a disposizione per rispondere alle richieste dei cittadini e delle cittadine, ricordando che sarà possibile piantare fino a inizio primavera 2023”, spiega l’assessora all’urbanistica e al verde pubblico Sivia Viviani, che sottolinea quanto sia importante mettere a dimora alberi per incrementare il patrimonio verde comunale, arricchire giardini e parchi urbani con piante di prima grandezza e pronto effetto: “L’incremento di alberature in città contribuisce al contrasto degli effetti dei cambiamenti climatici, all’offerta di servizi ecosistemici, al sequestro della CO2, all’attenuazione delle isole di calore, al miglioramento del microclima urbano e quindi al benessere psico-fisico delle persone. L’Ufficio comunale di Progettazione e Manutenzione del Verde, che ringrazio per il costante impegno e la grande competenza, ha messo a disposizione tutte le specie previste, che saranno fornite dal vivaio MATI di Pistoia e messe a dimora dall’azienda “Giardineria Italiana” secondo un calendario disponibile a breve. Molti alberi integreranno le alberature dei viali stradali e di alcune vie cittadine per rendere omogenea la densità dei filari stradali, colmare i vuoti e sostituire le piante che negli anni sono state abbattute per problemi fitosanitari o rimosse perché classificate pericolanti o con alta propensione al ribaltamento. Altre piante saranno sostituite perché irrimediabilmente compromesse da eventi meteo estremi che hanno colpito il territorio cittadino e in particolar modo la costa litoranea. Rientrano fra queste le 15 tamerici di piazza Giuseppe Emanuele Modigliani le cui chiome sono state spezzate e divelte dalle forti raffiche di vento, e il cui intervento di sostituzione partirà giovedì 24 novembre“.

“Abbiamo stanziato risorse, programmato e realizzato progetti ed interventi per rispondere alle richieste e alle esigenze che sono pervenute all’Amministrazione da parte della cittadinanza”, conclude l’assessora Viviani. “Porgo il ringraziamento sincero dell’Amministrazione ai cittadini e alle cittadine che hanno aderito ai patti di collaborazione condivisa dei Beni Comuni per la cura del verde urbano, e a tutte le persone, i gruppi, le associazioni che si sono dedicati e si dedicheranno alle innaffiature, che ci consentono di essere più sicuri del risultato di attecchimento delle piante. È grazie al loro impegno che molte alberature hanno potuto superare la grave siccità della scorsa estate, che si è protratta straordinariamente fino a pochi giorni fa”.

SCHEDA LAVORI

INTERVENTI già effettuati a novembre 2022:

10 Lecci al Parco Cocchella (con Terna)

3 Alberi al Bosco cappuccini (Progetto ASA “Un Bosco in città” con MuraLi)

Un Leccio in Largo Divo Demi

PROSSIME PIANTAGIONI che saranno effettuate entro novembre 2022:

.

Giovedì 24 – venerdì 25 novembre Piazza Modigliani

Piazza Modigliani 2 Palme nane 2 Dimensioni vaso “medio/grande” Piazza Modigliani 15 Tamerix Gallica per sostituire in 1^ fascia le tamerici abbattute dai forti venti 15 Dimensione vaso “piccolo”

Lunedì 28 novembre Nuovo Centro (ARBOLIA)

Nuovo Centro – via Popogna – via di Levante Imboschimento arboreo Superficie mq 3900 N. 590 tra Olmi, Roverelle, Bagolari, Tigli, Aceri Nuovo Centro – via Popogna – via di Levante Imboschimento arbustivo Superficie mq 8230 N. 1250 tra Tamerice, Gelso, Ginepro, Lentisco, Rosa canina, Fillirea Totale Superficie mq 12160 N . 1840 Alberi/Arbusti

PROSSIME PIANTAGIONI previste per il mese di dicembre 2022:

Viale Carducci 60 lecci – Associazione Reset 60 Viale Nievo 50 3 platani “platanor” – Patto beni comuni 3 Via Natali 2 aceri platanoides – possibile Patto beni comuni 2 Viale N. Sauro 2 Pinus halepensis – possibile Patto beni comuni 2 Villa Mimbelli 1 Magnolia – possibile Patto beni comuni 1 Via Vittime nei Lager Nazisti 10 (1^ grandezza 4 bagolaro, 3 lagunaria Patersonisi 3 Schinus molle.) – Abitanti della Zona 10 Viale della Libertà (zona fonte) 8 Pyrus calleriana – possibile Patto beni comuni 8 Via Ugo Foscolo 5 Koelreuteria paniculata e 5 Ligustrum lucidum Associazione Reset 10 La Rotonda 10 Tamerici, 10 Juniperus fenicio 10 Pittosfori nani 30 Ponte Santa Trinità 5 Palma della California 5 Piazza Grande 1 Platano da sostituire – “Platanor” 1 Cisternone Uffici 2 Pyrus calleriana 2 Via Romiti 1 Cercis siliquastrum 1 Piazza Caproni 1 cornus florida alberello – 1 Amelanchier canadensis alberello – 1 Spirea japonica Dwarf – 1 Geranio Rosanna – 40 Euvonimus Fortunei Emerald gaeity 44 Via Carraia 2 Paulonie – Beni Comuni 2 Parco Cocchella 10 olivi 10 Parco Torino 3 Magnolie – 4 Platani “Platanor” 7

