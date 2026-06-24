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Cronaca

Cento anni di Palio Marinaro, il programma e gli eventi collaterali

Cronaca

24 Giugno 2026

Cento anni di Palio Marinaro, il programma e gli eventi collaterali

Livorno 24 giugno 2026 Cento anni di Palio Marinaro, il programma e gli eventi collaterali

Si chiude in bellezza la stagione delle gare remiere livornesi con il Palio Marinaro che quest’anno compie 100 anni. Sabato prossimo 27 giugno, il tratto di mare antistante la Terrazza Mascagni ospiterà il Palio Marinaro a partire dalle ore 18.00. Otto rioni cittadini si sfideranno in un percorso di 2000 metri.

Questa mattina la presentazione nella cantina del Comitato del Palio Marinaro, alla presenza dell’assessora alla Cultura Angela Rafanelli, dell’assessore al Turismo e Commercio Rocco Garufo, del presidente del Comitato Organizzatore del Palio Marinaro Michele De Martino e di Luca Marconi presidente della Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso (Ficsf).

In occasione dei 100 anni del Palio Marinaro, a partire da domani, giovedì 25 giugno, alla Terrazza Mascagni, sarà allestito Il Villaggio del Palio con sport, musica, food, gaming, cultura urbana e mostra storica con foto e documenti del Palio Marinaro livornese a cura di Mario Vallini.

Venerdì mattina, alle ore 11.30, nella sala Cerimonie a Palazzo Comunale, si terrà la presentazione dell’edizione speciale di Comune Notizie, interamente dedicata al centenario del Palio Marinaro.

Nel pomeriggio, alle ore 18,30, nel Villaggio alla Terrazza Mascagni, sarà effettuata l’estrazione delle boe.

Programma del Palio Marinaro, sabato 27 giugno:

Ore 18.00 – Mini Palio Junior – Gozzi 4 remi

Ore 18.15 – Femminile – Gozzi 10 remi

Ore 19.15 – Palio – Gozzi 4 remi femminile

Ore 19.45 – Palio – Gozzi 10 remi senior maschile

Info: www.gareremierelivorno.it

Le Sezioni Nautiche (Rioni)

La gara sarà trasmessa in diretta dall’emittente televisiva Granducato TV.

Sabato sera, in concomitanza con il Palio, si terrà la cena ufficiale sulla Terrazza Mascagni, organizzata da Confcommercio.

Sono previsti 500 posti a sedere.

L’appuntamento si inserisce all’interno dell’edizione del centenario del Palio Marinaro.

La serata unisce le eccellenze gastronomiche del territorio e la tradizione remiera labronica.

La premiazione del Palio Marinaro di Livorno 2026 si svolgerà ufficialmente domenica 28 giugno a partire dalle ore 21.15, sempre alla Terrazza Mascagni.

E’ prevista la consegna delle medaglie celebrative agli atleti. Martini Gioielli ha creato la pregiata medaglia del centenario.

Durante la conferenza stampa di presentazione del Palio è stato scoperto il Cencio del Palio Marinaro 2026 quest’anno dipinto da Adastro Brilli pittore del Gruppo Labronico, molto apprezzato dai presenti.

La copia del Cencio (drappo dipinto) sarà consegnata all’armo vincitore del Palio Marinaro.

Interventi

L’assessore Garufo ha sottolineato il successo nella promozione della città attraverso il rilancio delle gare remiere. “Grazie alla Fondazione Lem e agli investimenti tecnologici, le gare possono ora essere seguite integralmente, aumentando l’attrattività dell’evento. Riconosciamo lo sforzo costante e quotidiano del Comitato, delle cantine e delle sezioni nautiche che lavorano tutto l’anno per programmare ogni edizione. E’ motivo di orgoglio per tutti avere raggiunto il traguardo del centesimo anno del Palio Marinaro, tappa fondamentale dal punto di vista storico”.

L’Assessora Rafanelli ha incentrato il suo intervento sull’identità culturale e sul valore sociale della manifestazione.

“Il Palio non è solo una festa, ma un rito che rende Livorno una città “del mare” e non semplicemente “sul mare”, dove i rioni recuperano la propria storia. Il Palio è uno strumento fondamentale di cultura ed educazione per i giovani, affinché abbiano chiara la propria storia”.

Il presidente De Martino ha ringraziato tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione del Palio ed ha illustrato il programma della gara e gli eventi legati al centenario.

Luca Marconi presidente della Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso (Ficsf), ha spiegato l’aspetto tecnico della gara.

Presenti in sala: Monica Bellandi presidente della Coppa Barontini, Laura Giuliano responsabile settore Turismo Culturale della Cooperativa Itinera, Francesca Sorrentino vice presidente dell’Associazione Guide Labroniche, Adastro Brilli, Mario Vallini e alcuni responsabili delle sezioni nautiche.