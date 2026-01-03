Cronaca 3 Gennaio 2026

Cento candeline per Adele Demi e Noemi Guarguaglini

Livorno, 3 gennaio 2026 Cento candeline per Adele Demi e Noemi Guarguaglini

Oggi, sabato 3 gennaio, Livorno festeggia due nuove centenarie: Adele Demi e Noemi Guarguaglini.

Adele Demi è nata a Livorno il 3 gennaio 1926. Cresciuta a Montenero si è poi trasferita in centro. Ha fatto sempre la casalinga dedicandosi alla casa e alla cura del marito e dei due figli, Simonetta e Piero. Ha anche due nipoti.

Nel tempo libero amava lavorare a maglia. Ancora in gamba si tiene informata leggendo i giornali e guardando la televisione.

Fa il suo ingresso nel club dei centenari anche Noemi Guarguaglini. Nata a Radicondoli (Siena), si è trasferita a Livorno subito dopo il matrimonio, quando aveva circa 25 anni. Con Livorno è stato subito un amore a prima vista tanto che, rimasta vedova, la signora Noemi ha deciso di restare a vivere qua. E in città ha conosciuto anche il secondo marito. Oggi della signora Noemi, che ha deciso di andare a vivere in un Istituto, si prendono cura i nipoti del secondo marito, ai quali è attaccatissima.
Nonostante l’età, non lamenta mai un dolore.

Il sindaco Luca Salvetti ha fatto recapitare alle festeggiate un omaggio floreale con gli auguri della città.

 

 

Corso sommelier Livorno 13 gennaio 2025
banner-mostra-giovanni-fattori
Inassociazione
Banner Aamps