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Cronaca

Centrale di spaccio in abitazione a Shangai, arrestati una 73enne ed un 26enne

Cronaca

30 Aprile 2026

Centrale di spaccio in abitazione a Shangai, arrestati una 73enne ed un 26enne

Livorno 30 aprile 2026 Centrale di spaccio in abitazione a Shangai, arrestati una 73enne ed un 26enne

Prosegue l’impegno dei Carabinieri del Comando Provinciale di Livorno teso al contrasto del traffico di stupefacenti in città con attenzione particolare rivolta ai quartieri ed alle aree a maggiore rischio degrado. In particolare, i servizi esterni dell’Arma di Livorno, negli ultimi giorni, hanno interessato i quartieri Shangai e Corea, le zone centrali delle piazze Mazzini, della Repubblica e Garibaldi nonché le arterie limitrofe alla via del Larderel ed alla piazza della Stazione.

In tale ambito operativo i Carabinieri della Sezione Operativa in forza alla Compagnia Carabinieri di Livorno hanno arrestato una donna di 73 anni livornese ed un 26enne di origini del nord Africa per spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione di polizia giudiziaria, condotta con un dispositivo rinforzato, cui hanno preso parte anche militari del locale Nucleo Investigativo, è stata strutturata attraverso mirate attività di osservazione pedinamento e controllo, intrapreso in maniera dinamica dagli investigatori in varie zone del quartiere Shangai.

I Carabinieri hanno eseguito approfondimenti su alcuni spostamenti ritenuti sospetti, di persone e mezzi, proprio nei pressi di un cortile prospicente un’abitazione della zona. predisponendo un immediato servizio di osservazione, anche con personale in abiti civili, riuscendo a documentare ed accertare una continua attività di cessione di stupefacenti, e nella fattispecie cessione di dosi di cocaina ad un 50enne della zona da parte di un giovane nordafricano.

Quest’ultimo, individuato dagli uomini dell’Arma appena consegnato lo stupefacente, quindi nella piena flagranza del reato, è stato perquisito e trovato in possesso di ulteriori 5 grammi della stessa sostanza appena ceduta all’assuntore, già preparati in dosi da smerciare nonché la somma contante di 315 euro.

I Carabinieri hanno poi esteso la perquisizione anche all’abitazione del 26enne, sita all’interno di un complesso residenziale popolare di Shangai che, oltre a confermare l’ipotesi investigativa, ha permesso di rinvenire e sequestrare, nella sua disponibilità ed in quella dell’altra occupante l’immobile, una donna 73enne livornese con numerosi precedenti, ulteriori quantitativo di stupefacenti, ed in particolare, oltre mezzo chilo di hashish da suddividere ed un bilancino di precisione, oltre a 230 euro in contanti.

Le operazioni di riscontro degli investigatori hanno consentito di accertare almeno due condotte di cessione di stupefacente eseguite anche dalla donna e associandole ad altrettante persone, probabili assuntori, che erano state sorprese in possesso di stupefacente destinato ad uso personale ricevuto da lei. Entrambi sono stati dichiarati in arresto mentre la droga recuperata è stata sequestrata per le successive attività di analisi che saranno disposte dall’Autorità Giudiziaria.

La mattina successiva all’arresto dei due, il Giudice del Tribunale di Livorno, al termine di udienza, ha convalidato l’arresto di entrambi. L’operazione rientra nel quadro delle continue attività di contrasto al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti condotte dall’Arma dei Carabinieri sul territorio della provincia di Livorno