Centri estivi 2021: pubblicati due avvisi per l’erogazione di contributi

6 Agosto 2021

Uno è destinato ai gestori, l’altro alle famiglie utenti

Livorno, 6 agosto 2021

Per promuovere e sostenere i Centri estivi 2021 rivolti a bambini e adolescenti residenti nel territorio cittadino, il Comune di Livorno ha pubblicato due avvisi pubblici,:

uno rivolto ai soggetti gestori e l’altro alle famiglie utenti.

La copertura finanziaria è garantita da risorse ministeriali afferenti al Fondo per le Politiche della Famiglia specificamente assegnate ai Comuni.

Le risorse sono finalizzate a sostenere il potenziamento e la qualificazione dei Centri estivi e a fornire sostegno alle famiglie per la frequenza degli stessi.

Gli avvisi sono pubblicati sul sito del Comune:

nell’area tematica relativa a Educazione e Scuola è presente il link “Centri Estivi 2021”

(https://www.comune.livorno.it/educazione-scuola/centri-estivi-2021)

dove è possibile reperire la modulistica relativa, prendere visione dei requisiti richiesti oltre che dei termini e delle modalità di presentazione delle domande.

Avviso pubblico finalizzato all’erogazione di contributi ai Soggetti Gestori per il potenziamento dei Centri Estivi (0-17 anni):

l’Avviso è finalizzato a promuovere e potenziare, in collaborazione e co-progettazione con associazioni senza scopo di lucro e soggetti privati attivi nel settore, i Centri estivi 2021 rivolti ai bambini ed adolescenti residenti nella città in età compresa tra gli 0 ed i 17.

I Soggetti interessati devono far pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13.00 di lunedì 16 agosto 2021 – esclusivamente tramite pec all’indirizzo comune.livorno@postacert.toscana.it – la propria manifestazione di interesse.

Il contributo sarà assegnato ad ogni gestore richiedente entro il 31 agosto 2021 dandone comunicazione agli interessati tramite pubblicazione nella Rete Civica (www.comune.livorno.it), all’apposito link “Centri estivi 2021” e presso la sede del Settore “Istruzione e Politiche giovanili” (Via delle acciughe n.5 ).

I Soggetti assegnatari dovranno obbligatoriamente sottoscrivere una convenzione con l’Amministrazione comunale .

Per informazioni: è possibile richiedere informazioni e chiarimenti inerenti il presente Avviso ai seguenti recapiti:

e-mail: sbartoli@comune.livorno.it tel: 0586/ 820610 – 820626 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì.

Avviso pubblico finalizzato all’erogazione di voucher alle famiglie a sostegno della frequenza di Centri estivi 2021 (0-17 anni):

con tale Avviso il Comune di Livorno intende sostenere le famiglie per la frequenza dei centri estivi attraverso l’istituzione, a fronte della comprovata fruizione del servizio, di voucher – commisurati all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)- a parziale o totale copertura della spesa sostenuta (la retta corrisposta) per la fruizione del servizio erogato.

Per ogni bambino/ragazzo sono concessi non più di n.4 voucher equivalenti ciascuno ad una settimana di centro estivo.

Le settimane possono essere anche non consecutive.

Nel caso di famiglie con più di un componente frequentante un centro estivo è possibile richiedere voucher per ognuno di loro.

La domanda di voucher deve essere presentata tramite e-mail all’indirizzo voucher-famiglie@comune.livorno.it da martedì 17 agosto a martedì 14 settembre 2021.

Per informazioni: è possibile richiedere informazioni e chiarimenti inerenti il presente Avviso a partire da martedì 17 agosto p.v. ai seguenti recapiti:

e-mail: fcorchia@comune.livorno.it; vcattaneo@comune.livorno.it

tel: 0586/ 820609 – 820616 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00

