Centri estivi e operatore per bambini con disabilità, un sogno che si avvera, grazie a Comune e Fondazione Livorno – La Lettera

10 Giugno 2022

Livorno 10 giugno 2022

La lettera -” Centri estivi e operatore per bambini con disabilità, un sogno che si avvera, grazie a Comune e Fondazione Livorno

Volevo ringraziare l’Amministrazione comunale tutta, il lavoro dell’assessore al sociale Andrea Raspanti e la Fondazione Livorno.

Mandare un bambino al centro estivo è un costo ma lo è ancora di più se alla normale retta si aggiunge anche quello extra di un operatore per un bambino con disabilità

In anni di centri estivi non ho mai usufruito di un educatore personalizzato per bambini con disabilità da parte del Comune

Quest’anno sulla stampa sono stati annunciati 30 mila euro messi dal Comune e 20 mila euro da Fondazione Livorno e scrivevano (copio e incollo.) “Se l’anno passato i bambini accolti sono stati 112, quest’anno ne verranno accolti di più grazie all’aumento dei fondi a disposizione ”

Devo dire che è proprio vero e grazie all’aumento dei fondi e del numero di bambini accolti quest’anno anche la nostra famiglia potrà usufruire per la prima volta di questo servizio gratuito.

Nuovamente grazie a tutti coloro che lo hanno reso possibile”

