Home

Cronaca

Aree pubbliche

Centri estivi, il Comune procede ad assegnare le strutture scolastiche. Come fare domanda

Aree pubbliche

9 Maggio 2023

Centri estivi, il Comune procede ad assegnare le strutture scolastiche. Come fare domanda

,L’Amministrazione comunale procede all’assegnazione delle strutture scolastiche da adibire a centri estivi per l’anno 2023

Domande entro le ore 14 di martedì 31 maggio

Livorno, 9 maggio 2023

Il Comune di Livorno, ravvisata anche per l’anno 2023 la necessità di sostenere esperienze educative e di socializzazione per bambini di età superiore ai 3 anni e adolescenti durante i mesi estivi, intende procedere all’assegnazione dei seguenti locali (sedi scolastiche ed educative) di proprietà comunale da adibire a sedi di centri estivi per l’estate 2023:

Scuola dell’infanzia “Pippi Calzelunghe”, Scuola dell’infanzia “Pestalozzi” Scuola dell’infanzia, “Bimbiallegri”, Scuola primaria “Dal Borro”; la Scuola dell’infanzia “Munari” (limitatamente a un’aula con servizi igienici e al giardino), Scuola secondaria di primo grado “XI Maggio”; Scuola volano “Alexander Langer”

Le Associazioni senza scopo di lucro, aventi sede legale/operativa nel Comune di Livorno, che intendano richiedere l’utilizzo di uno di questi locali dovranno presentare apposita domanda entro le ore 14.00 di martedì 31 maggio 2023.

Le domande potranno essere inviate:

tramite la propria casella di posta elettronica certificata all’indirizzo PEC comune.livorno@postacert.toscana.it

tramite email all’indirizzo dancillotti@comune.livorno.it

I locali delle scuole primarie saranno disponibili dal 3 luglio al 26 agosto, quelli delle scuole d’infanzia saranno disponibili dal 10 luglio al 26 agosto.

Per scaricare il testo completo dell’avviso, le planimetrie e il modulo di domanda consultare la pagina Centri Estivi 2023 presente nell’area tematica Educazione e scuola

Per informazioni

e-mail: dancillotti@comune.livorno.it

telefono: 0586 – 820642

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin