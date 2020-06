Home

Centri estivi verso la riapertura, gli adempimenti previsti dal Comune di Livorno

1 giugno 2020

Dal 15 giugno aprono i centri estivi per bambini e adolescenti.

L’avvio dell’attività dovrà essere comunicato all’Amministrazione Comunale attraverso la piattaforma Suap

Livorno, 1 giugno 2020 – A partire dal 15 giugno apriranno i centri estivi per i bambini di età superiore a tre anni fino all’adolescenza. Lo ha stabilito l’ordinanza regionale n. 61 del 30 maggio 2020, in vigore dal 31 maggio. Le linee guida rimangono quelle nazionali, definite con il decreto del Presidente del Consiglio del 17 maggio.

L’avvio delle attività ludico-ricreative, dovrà essere comunicato all’Amministrazione Comunale attraverso la piattaforma Suap. Un esempio di modulo, una sorta di schema-tipo da presentare anche online è stato allegato all’ordinanza, pubblicata sul sito della Regione Toscana

Il gestore dovrà presentare un progetto redatto sulla base di un apposito schema disponibile sulla piattaforma Suap conforme alle “linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell’emergenza covid-19”.

Dovrà essere sottoscritto insieme a ciascuna famiglia dei bambini iscritti il patto di corresponsabilità, finalizzato al rispetto delle regole di gestione e delle misure di contenimento della diffusione del covid-19

Inoltre da mercoledì 3 giugno saranno disponibili nell’area tematica Educazione e Scuola del sito del Comune, l’elenco delle strutture scolastiche messe a disposizione dal Comune per l’attività dei centri estivi e le modalità di presentazione delle richieste da parte degli interessati.

“I centri estivi sono la prima risposta ai bisogni dei bambini e dei loro genitori” dichiara la vicesindaca con delega all’istruzione e politiche educative Monica Mannucci “Dopo un lungo periodo di grande difficoltà, l’apertura dei centri estivi rappresenta un ritorno ad una vera e sana “normalità”. I nostri bambini ricominceranno a stare insieme, a socializzare, a relazionarsi con i pari. Tutti valori educativi fondamentali per la loro crescita”.