12 Dicembre 2024

Livorno, 12 dicembre 2024 Centri Sociali Anziani in Comune per lo scambio di auguri con Sindaco e Assessore al Sociale

Consueto scambio di auguri a Palazzo Comunale con i rappresentanti dei Centri Sociali Anziani.

Il sindaco Luca Salvetti e l’assessore al Sociale Andrea Raspanti hanno accolto in sala Cerimonie gli undici Centri Sociali Anziani di Livorno in occasione delle prossime festività natalizie per un saluto augurale per il 2025.

Ad ogni Centro Sociale Anziani è stata donata una pubblicazione del Comune.

CENTRI SOCIALI ANZIANI

Gallinari , via della Salute 13

La Leccia, via Guadalajara 1

Fabrizio Gioli Castellaccio, via di Quercianella 12

Mencacci, viale Carducci 12

Marrucci, via degli Asili

La Stella Stadio, via dei Pensieri 5

Nadea, via Don Davide Albertario 8

Orti, via di Salviano 265

Stefano Faniglione, via Nardini 10 Quercianella

Struttura Comprensoriale Aps-Ancescao, via dei Pensieri 5

Virgili, via San Martino 39/A