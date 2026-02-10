Centri sociali, mozione Pd in coriandoli, Amadio (FdI): “vi dovete vergognare”
Durante il consiglio comunale a Livorno, la Consigliera e capogruppo di Fratelli d’Italia strappa la mozione del PD. E’ la reazione alle affermazioni contenute nel documento e alle parole del sindaco Luca Salvetti.
Nell’articolo lo short dove si vede Amadio strappare la mozione e il video del suo intervento
Amadio:
“quello che è accaduto a Torino è ovviamente di una gravità unica. I manifestanti; quando si manifesta, si manifesta a volto scoperto non ci devono essere atti di violenza contro cose e persone quindi purtroppo a Torino è successo l’esatto contrario.
E’ stato un attacco allo Stato e alle forze dell’ordine. Anche la sinistra e oggi sia il sindaco che la mozione della maggioranza hanno dimostrato che da una parte solidarizzate
con le forze dell’ordine perché non potete fare diversamente; perché quello che è successo è talmente vergognoso talmente ignobile che non se ne può fare a meno. Poi anche voi bene o male fate parte delle istituzioni quindi non si può rimanere in silenzio
Ma dall’altra siete affetti da quel ma che quindi; bisogna anche sostenere quei poveri soggetti che manifestavano pacificamente. questo è scritto nella vostra mozione
Ora qualcuno mi deve spiegare chi erano i soggetti che manifestavano pacificamente. Innanzitutto quello era un corteo in solidarietà per solidarizzare con coloro che hanno
occupato ormai da anni un immobile illegalmente. Già quello non va bene.
Secondo: non si partecipa a un corteo in quello stato con i volti travisati e consumando violenze a danni di cose e persone
Detto questo: io non è che mi aspettassi chissà cosa dal sindaco Salvetti però sinceramente sentirlo beatificare fra un po’ quello che succede nell’ex caserma
occupata qui a Livorno cioè praticamente il sindaco..
lei sta legittimando, sta legittimando ciò che è illegittimo e questo lo dice la legge. Allora vuol dire che siccome lì, secondo la sua intenzione, secondo le sue dichiarazioni
ci sono persone che fanno del bene al quartiere facendo i corsi facendo non si sa bene cosa… allora domani chi ha bisogno di un tetto perché non sa dove andare a dormire..
lei sta legittimando anche le occupazioni delle case popolari. questo lo sta dicendo lei sindaco che comunque è un’istituzione, non Luca Salvetti.
Il sindaco è un’istituzione e lei mi sta dicendo che è legale occupare gli immobili complimentandosi
Io invece le dico che sono molto felice per i miei.. per il fatto che sono stati finalmente liberati sia gli immobili del centro sociale Leoncavallo a Milano che quello di Torino e spero fortemente che avvenga la stessa cosa per la ex caserma occupata
E’ ignobile sentire un sindaco che illegittima l’illegalità, è inutile che vi arrabbiate per le parole del consigliere Perini perché quello che ha detto lei è di una gravità
unica e che un sindaco non si deve permettere neanche di pensare una cosa del genere
Quindi:
la mozione del PD dove in qualche modo voi difendete i cosiddetti manifestanti pacifici… non soltanto voteremo contro ma è da strappare
E’ da strappare e farci con gli coriandoli
Vi dovete vergognare voi per quello che dite e per quello che scrivete