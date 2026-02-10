Home

Centri sociali, mozione Pd in coriandoli, Amadio (FdI): "vi dovete vergognare"

10 Febbraio 2026

10 Febbraio 2026

Centri sociali, mozione Pd in coriandoli, Amadio (FdI): "vi dovete vergognare"

Livorno 10 febbraio 2026

Durante il consiglio comunale a Livorno, la Consigliera e capogruppo di Fratelli d’Italia strappa la mozione del PD. E’ la reazione alle affermazioni contenute nel documento e alle parole del sindaco Luca Salvetti.

Nell’articolo lo short dove si vede Amadio strappare la mozione e il video del suo intervento

Amadio:

“quello che è accaduto a Torino è ovviamente di una gravità unica. I manifestanti; quando si manifesta, si manifesta a volto scoperto non ci devono essere atti di violenza contro cose e persone quindi purtroppo a Torino è successo l’esatto contrario.

E’ stato un attacco allo Stato e alle forze dell’ordine. Anche la sinistra e oggi sia il sindaco che la mozione della maggioranza hanno dimostrato che da una parte solidarizzate

con le forze dell’ordine perché non potete fare diversamente; perché quello che è successo è talmente vergognoso talmente ignobile che non se ne può fare a meno. Poi anche voi bene o male fate parte delle istituzioni quindi non si può rimanere in silenzio

Ma dall’altra siete affetti da quel ma che quindi; bisogna anche sostenere quei poveri soggetti che manifestavano pacificamente. questo è scritto nella vostra mozione

Ora qualcuno mi deve spiegare chi erano i soggetti che manifestavano pacificamente. Innanzitutto quello era un corteo in solidarietà per solidarizzare con coloro che hanno

occupato ormai da anni un immobile illegalmente. Già quello non va bene.

Secondo: non si partecipa a un corteo in quello stato con i volti travisati e consumando violenze a danni di cose e persone

Detto questo: io non è che mi aspettassi chissà cosa dal sindaco Salvetti però sinceramente sentirlo beatificare fra un po’ quello che succede nell’ex caserma

occupata qui a Livorno cioè praticamente il sindaco..

lei sta legittimando, sta legittimando ciò che è illegittimo e questo lo dice la legge. Allora vuol dire che siccome lì, secondo la sua intenzione, secondo le sue dichiarazioni

ci sono persone che fanno del bene al quartiere facendo i corsi facendo non si sa bene cosa… allora domani chi ha bisogno di un tetto perché non sa dove andare a dormire..

lei sta legittimando anche le occupazioni delle case popolari. questo lo sta dicendo lei sindaco che comunque è un’istituzione, non Luca Salvetti.

Il sindaco è un’istituzione e lei mi sta dicendo che è legale occupare gli immobili complimentandosi

Io invece le dico che sono molto felice per i miei.. per il fatto che sono stati finalmente liberati sia gli immobili del centro sociale Leoncavallo a Milano che quello di Torino e spero fortemente che avvenga la stessa cosa per la ex caserma occupata

E’ ignobile sentire un sindaco che illegittima l’illegalità, è inutile che vi arrabbiate per le parole del consigliere Perini perché quello che ha detto lei è di una gravità

unica e che un sindaco non si deve permettere neanche di pensare una cosa del genere

Quindi:

la mozione del PD dove in qualche modo voi difendete i cosiddetti manifestanti pacifici… non soltanto voteremo contro ma è da strappare

E’ da strappare e farci con gli coriandoli

Vi dovete vergognare voi per quello che dite e per quello che scrivete

