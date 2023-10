Home

9 Ottobre 2023

Livorno 9 ottobre 2023 – Centro artistico Il Grattacielo, riapre la scuola di teatro (e non solo)

Riapre i battenti la scuola di teatro del Centro Artistico Il Grattacielo. Tantissimi i corsi in programma tra grandi classici e belle novità.

“Oltre ai tradizionali corsi di teatro – spiega la direttrice artistica Eleonora Zacchi – abbiamo pensato anche a quelli

che riguardano i bambini, gli adolescenti, gli adulti, i vintage e l’avanzato per chi vuole approfondire.

Ci sono poi delle importanti new entry: a partire dal teatro popolare, con l’obiettivo di riscoprire la tradizione labronica, per arrivare fino alla dizione e lettura espressiva”. Ma le novità non finiscono qui. “Organizzeremo anche

delle lezioni private ad hoc, visto che abbiamo avuto molte richieste in questo senso.

Infine abbiamo avviato anche corsi di paper art, ovvero arte scenografica, e di canto, che permettono di approfondire uno degli altri aspetti che ruotano intorno al mondo dello spettacolo.

Oltre a Zacchi lo staff di docenti è composto da: Aurora Bresci, Sandro Andreini, Riccardo De Francesca, Chiara Marchetti, Donatella Pellegrini e Luca Salemmi.

In programma anche un workshop dedicato alla drammaturgia contemporanea, previsto per il 4 e 5 novembre e a cura di Manuela Cherubini.

Per informazioni ed iscrizioni (entro il 31 ottobre)

segreteria@centroartisticoilgrattacielo.it, messaggio Whatsapp 3407550530,

telefono 0586890093

