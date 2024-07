Home

28 Luglio 2024

Livorno 28 luglio 2024 – Centro città, tre giovani segnalati come assuntori di droga

I Carabinieri della Compagnia di Livorno, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Livorno, hanno segnalato alla Prefettura labronica tre giovani per uso non terapeutico di sostanze stupefacenti.

Durante le operazioni di pattugliamento serale e notturno nel centro città, i militari hanno fermato i tre ragazzi, trovandoli in possesso di droga. In totale, sono stati sequestrati 3 grammi di hashish e 2 grammi di cocaina. I giovani sono stati segnalati come assuntori di sostanze stupefacenti.

Questa operazione rientra nell’ambito delle attività volte a contrastare il consumo di droghe e a garantire la sicurezza pubblica nella zona di Livorno.