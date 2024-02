Home

Centro destra Livorno, in 200 alla cena di presentazione del candidato sindaco

27 Febbraio 2024

Grande Partecipazione alla Cena di Presentazione della Candidatura per il Centro-Destra alle Amministrative di Livorno

Livorno, 27 febbraio 2024 – Centro destra Livorno, in 200 alla cena di presentazione del candidato sindaco

Quasi 200 persone hanno partecipato con entusiasmo alla prima cena di presentazione della candidatura a Sindaco di Livorno per il centro destra. L’evento è stato organizzato dalla dirigente nazionale Marcella Amadio e da Gioventù Nazionale Livorno, presieduta da Alessandro Palumbo presso il locale Precisamente a Calafuria

Tra i presenti, spiccano il Capogruppo in Consiglio Regionale e candidato alle elezioni europee, Francesco Torselli, e il Commissario provinciale di FDI Livorno, Sen. Marco Lisei. La serata è stata caratterizzata da un clima di positività e progettualità, durante il quale sono stati discussi numerosi temi di grande rilevanza per il futuro della città.

“Abbiamo parlato di tanti aspetti importanti per il destino di Livorno, e nei prossimi appuntamenti andremo ancora più nel dettaglio”, ha dichiarato Marcella Amadio. L’incontro ha offerto l’opportunità ai partecipanti di condividere idee, visioni e progetti per il miglioramento della città, dimostrando un forte spirito di partecipazione e coinvolgimento da parte della comunità.

La presenza di personalità di spicco del centro-destra ha conferito ulteriore rilevanza all’evento, evidenziando l’importanza strategica delle prossime elezioni amministrative per Livorno. La candidatura per il centro-destra si presenta pertanto come una valida alternativa, pronta a portare avanti un programma ambizioso e concreto per il benessere e lo sviluppo della città.

La partecipazione numerosa e l’entusiasmo dimostrato durante la cena di presentazione confermano l’interesse e l’impegno della cittadinanza nel contribuire attivamente alla costruzione del futuro di Livorno.

La campagna elettorale si preannuncia quindi dinamica e ricca di spunti, con il centro-destra determinato a fare la differenza e a offrire una nuova prospettiva di crescita e progresso per Livorno e i suoi cittadini.

