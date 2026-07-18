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Centro di Livorno, la protesta di una lettrice: “Spazzatura, erba alta e gabbiani tra i rifiuti” (Foto e video)

Ambiente

18 Luglio 2026

Centro di Livorno, la protesta di una lettrice: “Spazzatura, erba alta e gabbiani tra i rifiuti” (Foto e video)

Livorno 18 luglio 2026

Ancora una segnalazione sullo stato di decoro del centro cittadino. A scrivere alla nostra redazione è una lettrice che denuncia una situazione di degrado nella zona di piazza Benamozegh, a pochi passi da via Grande, allegando fotografie che mostrano marciapiedi invasi dall’erba

“Sono l’ennesima cittadina che non sopporta più lo stato in cui versa questa città. Ma chi ci amministra non lo vede?“, scrive la lettrice, che sottolinea come l’area interessata si trovi a breve distanza dai portici di via Grande, recentemente restituita alla città al termine dei lavori di riqualificazione.

Secondo quanto racconta, il problema non riguarda soltanto la vegetazione cresciuta lungo i marciapiedi e ai piedi dei cordoli, ma anche la gestione dei rifiuti.

“Questo non ha nulla a che fare con la biodiversità, ma è solo incuria“, osserva, descrivendo una situazione che, a suo dire, nelle prime ore del mattino sarebbe particolarmente evidente.

La cittadina racconta infatti di assistere frequentemente alla presenza di gabbiani intenti a rovistare tra i sacchi della spazzatura, spargendo i rifiuti sul suolo. Nella lettera riferisce anche di aver visto, in passato, gabbiani contendersi il cibo con i topi nei pressi dei cassonetti, precisando però di aver cancellato la fotografia che ritraeva quella scena.

A corredo dell’articolo pubblichiamo inoltre un video inviato da un altro lettore, registrato sempre nel centro cittadino, questa volta nella centrale via Grande, nel quale si vede un gabbiano mentre apre i sacchi dell’immondizia e disperde il contenuto sul marciapiede e sulla carreggiata. Pur non essendo stato girato nello stesso momento della segnalazione, il filmato documenta una situazione analoga a quella descritta nella lettera e contribuisce a rappresentare una criticità che diversi cittadini continuano a segnalare.

Le fotografie inviate mostrano invece erba alta cresciuta lungo i marciapiedi e alla base dei cordoli nell’area di piazza Benamozegh.

“Grazie per l’opportunità che ci date per esprimere la nostra insoddisfazione“, conclude la lettrice, affidando alla nostra redazione il proprio appello affinché la situazione venga presa in considerazione e possano essere programmati interventi di pulizia e manutenzione.

Ancora una volta, dunque, il tema del decoro urbano torna al centro dell’attenzione, con cittadini che chiedono una maggiore cura degli spazi pubblici e interventi tempestivi per evitare che situazioni di questo tipo diventino una costante nel cuore della città.

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