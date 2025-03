Home

Rosignano Marittimo (Livorno) 27 marzo 2025 Centro di raccolta Rea delle Morelline chiuso 4 ore per manutenzione

Centro di raccolta delle Morelline: Rea spa annuncia la chiusura per quattro ore il giorno 2 aprile. sarà necessaria (dalle 8.30 alle 12.30) per permettere lo svolgimento di alcuni lavori di manutenzione

L’avviso riguarda tutti i cittadini che hanno necessità di utilizzare il Centro di Raccolta ubicato alle Morelline sulla Via per Rosignano. REA Spa (risorse ambientali) comunica infatti che il giorno 2 aprile 2025, per tutta la mattinata, cioè dalle ore 8.30 alle ore 12.30, sarà interdetto l’accesso al Centro di Raccolta. Questo perché in quella fascia oraria dovrà essere effettuato un intervento di manutenzione programmata delle griglie e delle canalizzazioni degli impianti per l gestione delle acque meteoriche. Di conseguenza, proprio perché ci saranno tecnici e operai impegnati nell’effettuazione di questi interventi, i cittadini non potranno essere ammessi all’interno del Centro delle Morelline.