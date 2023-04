Home

Centro di rimpatrio in Toscana, Fratoianni: "Se lo tolgano dalla testa"

16 Aprile 2023

Centro di rimpatrio in Toscana, Fratoianni: “Se lo tolgano dalla testa”

Roma 16 aprile 2023

“On. Nicola Fratoianni (Verdi Sinistra): “Si tolgano dalla testa che in Toscana ci possa essere un Cpr.

E niente nuove basi militari in questa regione.

Pensino piuttosto a nuove risorse per una sanità pubblica sempre più in affanno e nel caos”.

“Una cosa deve essere chiara : così come durante il governo Draghi dicemmo che Pisa e la Toscana non dovevano ospitare alcuna nuova base militare, anche ora con il governo della destra l’ indisponibilità a sprecare risorse pubbliche per spese militari rimane.

Così come devono togliersi dalla testa che questa Regione possa ospitare un Cpr.

Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra, parlando con i cronisti a margine dei lavori del congresso fondativo della federazione provinciale di SI a Pisa.

Anzi – prosegue il leader di SI – i Cpr esistenti in giro per l’Italia, luoghi di reclusione degradanti e disumani, devono essere chiusi al più presto.

Pensino piuttosto – conclude Fratoianni – dalle parti di Palazzo Chigi a fornire risorse e a predisporre investimenti per la sanità pubblica, sempre più in affanno e nel caos.

