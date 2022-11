Home

Cronaca

Centro raccolta (stazione ecologica) Livorno sud chiusa per tre giorni

Cronaca

25 Novembre 2022

Centro raccolta (stazione ecologica) Livorno sud chiusa per tre giorni

Livorno 25 novembre 2022

AAMPS informa che da lunedì 28 a mercoledì 30 novembre 2022; il Centro di Raccolta “Livorno Sud” in Via Cattano 81 rimarrà chiuso per permettere la realizzazione di una serie di manutenzioni straordinarie.

L’impianto tornerà disponibile il giorno 1° dicembre 2023.

I cittadini che volessero fruire dei servizi per disfarsi delle varie tipologie di rifiuti potranno avvalersi del Centro di Raccolta “Picchianti”; Via degli Arrotini 49 oppure telefonare al call center (numero verde 800-031.266) per prenotare il ritiro a domicilio degli ingombranti e degli sfalci e potature da giardino.

Aamps si scusa con la cittadinanza per il momentaneo disagio che potrà essere arrecato.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin