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Centrodestra, dopo lo strappo in aula parla Palumbo: “rinunciare ad un po’ di “IO” e mettere davanti di più il “NOI”

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29 Maggio 2026

Centrodestra, dopo lo strappo in aula parla Palumbo: “rinunciare ad un po’ di “IO” e mettere davanti di più il “NOI”

Livorno 29 maggio 2026 Dopo lo strappo in aula parla Palumbo: “rinunciare ad un po’ di “IO” e mettere davanti di più il “NOI”

Centrodestra livornese nel caos, Palumbo (FdI): “Chiedo scusa ai cittadini per questo spettacolo pietoso”

Dopo lo scontro esploso in Consiglio comunale sul garante dei diritti degli anziani, continua a far discutere la profonda frattura interna al centrodestra livornese. A intervenire pubblicamente, questa volta, è il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Alessandro Palumbo, che in un lungo post pubblicato sui social ha espresso amarezza per quanto accaduto nelle ultime ore all’interno della coalizione.

“Chiedo scusa a tutti i cittadini, e ai nostri elettori, per l’ennesimo spettacolo pietoso a cui stanno assistendo”, scrive Palumbo, prendendo posizione dopo le tensioni che hanno coinvolto Forza Italia e Fratelli d’Italia durante il voto in aula consiliare.

Nel suo intervento il consigliere ripercorre il proprio impegno politico, sottolineando i sacrifici personali affrontati negli anni: “Per mantenere questo impegno verso i 334 cittadini che mi hanno votato, e per portare avanti contemporaneamente anche un lavoro molto impegnativo, ho pagato un prezzo molto alto sulla vita privata e con tante amicizie perse”.

Parole che lasciano emergere il clima pesante che si respira nel centrodestra cittadino dopo la rottura politica consumatasi durante l’ultima seduta del Consiglio comunale. Palumbo rivendica inoltre una visione della politica come servizio e non come professione personale: “La politica deve essere un servizio parallelo, e non una ‘carriera’ come unica fonte di reddito”.

Nel post il consigliere di Fratelli d’Italia rivendica anche il lavoro svolto sul territorio tra studio di atti, interrogazioni, segnalazioni e attività con i cittadini, ricordando di aver costruito “una comunità politica giovanile dal niente” con l’obiettivo di garantire un ricambio generazionale nel partito e nel centrodestra livornese.

Ma il passaggio più significativo riguarda la necessità di ritrovare unità nella coalizione. “Io ce l’ho l’ambizione di costruire un progetto alternativo per governare la nostra città”, scrive Palumbo, aggiungendo che per raggiungere questo obiettivo “servirebbe rinunciare ad un po’ di ‘IO’ e mettere davanti di più il ‘NOI’”.

Un riferimento diretto ai personalismi e alle divisioni che negli ultimi giorni hanno fatto esplodere il caso politico all’interno dell’opposizione. “Serve dialogo e serve fare sintesi, tra idee e personalità diverse, ma che hanno lo stesso obiettivo”, aggiunge ancora il consigliere, citando anche l’esperienza delle coalizioni costruite da Silvio Berlusconi negli anni Novanta.

Il finale del messaggio è una riflessione amara sul futuro politico del centrodestra cittadino: “Nel mio piccolo ho cercato di evitarlo in ogni modo, ma purtroppo i personalismi e i rancori continuano a prevalere sul bene comune. È il momento di riflettere e di valutare se ne vale sempre la pena. Sinceramente, spero ancora di sì”.