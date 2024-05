Home

Cronaca

Cepparello: “Più si differenzia e meno costi ci sono, anzi”. “Il Picchianti è un impianto di ambito”

Cronaca

20 Maggio 2024

Cepparello: “Più si differenzia e meno costi ci sono, anzi”. “Il Picchianti è un impianto di ambito”

Livorno 20 maggio 2024 – Cepparello: “Più si differenzia e meno costi ci sono, anzi”. “Il Picchianti è un impianto di ambito”

La raccolta differenziata sta migliorando, grazie anche a una tariffazione puntuale nei quartieri della città, soprattutto quelli sud. Lo spiega l’assessore all’Ambiente Giovanna Cepparello, la quale aggiunge che la riduzione di rifiuto indifferenziato prodotto significa costi minori e un guadagno parallelo. Cepparello fa se l’esempio della bottiglietta dell’acqua in pet: “se buttata nel sacco nero ci costa circa 130€ a tonnellata; se buttata nel sacco giallo ce ne fa guadagnare oltre 400”. E sul Picchianti: “E’ stato e probabilmente sarà ancora un impianto di ambito. Ma attualmente è a fine vita ed in questo momento è spento. La data esatta della fine non potrà andare oltre il 2027”. In questo lasso di tempo rimanente l’assessore spiega che si dovrà mantenere un buon ciclo dei rifiuti e il livello occupazionale, anche per mantenere le tariffe Tari. Sul suo futuro – anche per definire il ruolo di questo impianto – fa capire che deve essere considerato come un tassello “di ambito” dell’Ato Toscana Costa per l’autosufficienza.