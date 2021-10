Home

11 Ottobre 2021

Cerca consigli sui social per avvelenare i gatti, animalisti Aidaa sporgono denuncia

ANIMALI

ROMA (11 Ottobre 2021)

Cerca consigli sui social su quale veleno usare per avvelenare i gatti compiendo di fatto un reato di istigazione al maltrattamento di animali, è stata denunciata dall’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente (Aidaa) questa mattina alla polizia postale perchè nei giorni scorsi ha postato una richiesta per conoscere quale veleno fosse maggiormente indicato per avvelenare i gatti che secondo la donna: “13 gatti puzzano da paura.

Sono circondata in giardino e mi stressano il cane al guinzaglio detenuto in casa sua. Con il forchettone corrono imprendibili, Con zuppette al topo non muoiono, sono disperata. ASL mi costa 700 euri per la disifestazione”.

Commentano gli animalisti di AIDAA che l’hanno denunciata.

“Sono parole inaccettabili e dimostrano la volontà di commettere un reato e per questo non abbiamo potuto fare altro che denunciarla- scrive in una nota l’associazione animalista AIDAA- e se dovessimo scoprire che poi quello che aveva preventivato lo ha messo in atto scatterebbe un altra denuncia, speriamo che questa donna sia identificata e punita a dovere”.



