Livorno 27 agosto 2025 Cercasi una famiglia per Dora
Ospite del canile municipale dal 2023
Dora è una rottweiler femmina di circa 5 anni. È arrivata al canile municipale due anni fa e da allora aspetta di essere adottata da una nuova famiglia.
Ha un carattere socievole: è curiosa, collaborativa e giocherellona con le persone
È possibile andare a conoscerla al canile “La Cuccia nel Bosco” (in via Vallin Buio 2), durante gli orari di apertura:
- Lunedì 8.30-12.30
- Martedì 8.30-12.30 e 14.30-18.00
- Mercoledì 8.30-12.30
- Giovedì 8.30-12.30 e 14.30-18.00
- Venerdì 8.30-12.30
- Sabato 11.00-12.30 e 15.30-18.00
- Domenica 11.00-12.30
Per informazioni contattare l’Ufficio Tutela Animali al numero 0586 820351-353 (cell 3336115042) in orario di ufficio oppure scrivere una email all’indirizzo animali@comune.livorno.it.