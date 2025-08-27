Home

Cronaca

Cercasi una famiglia per Dora

Cronaca

27 Agosto 2025

Cercasi una famiglia per Dora

Livorno 27 agosto 2025 Cercasi una famiglia per Dora

Ospite del canile municipale dal 2023

Dora è una rottweiler femmina di circa 5 anni. È arrivata al canile municipale due anni fa e da allora aspetta di essere adottata da una nuova famiglia.

Ha un carattere socievole: è curiosa, collaborativa e giocherellona con le persone

È possibile andare a conoscerla al canile “La Cuccia nel Bosco” (in via Vallin Buio 2), durante gli orari di apertura:

Lunedì 8.30-12.30

Martedì 8.30-12.30 e 14.30-18.00

Mercoledì 8.30-12.30

Giovedì 8.30-12.30 e 14.30-18.00

Venerdì 8.30-12.30

Sabato 11.00-12.30 e 15.30-18.00

Domenica 11.00-12.30

Per informazioni contattare l’Ufficio Tutela Animali al numero 0586 820351-353 (cell 3336115042) in orario di ufficio oppure scrivere una email all’indirizzo animali@comune.livorno.it.