Cronaca 27 Agosto 2025

Cercasi una famiglia per Dora

Ospite del canile municipale dal 2023

Dora è una rottweiler femmina di circa 5 anni. È arrivata al canile municipale due anni fa e da allora aspetta di essere adottata da una nuova famiglia.

Ha un carattere socievole: è curiosa, collaborativa e giocherellona con le persone

È possibile andare a conoscerla al canile “La Cuccia nel Bosco” (in via Vallin Buio 2), durante gli orari di apertura:

  • Lunedì 8.30-12.30
  • Martedì 8.30-12.30 e 14.30-18.00
  • Mercoledì 8.30-12.30
  • Giovedì 8.30-12.30 e 14.30-18.00
  • Venerdì 8.30-12.30
  • Sabato 11.00-12.30 e 15.30-18.00
  • Domenica 11.00-12.30

Per informazioni contattare l’Ufficio Tutela Animali al numero 0586 820351-353 (cell 3336115042) in orario di ufficio oppure scrivere una email all’indirizzo animali@comune.livorno.it.

