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Cronaca

Cercasi una famiglia per Gigi

Cronaca

6 Maggio 2026

Cercasi una famiglia per Gigi

Livorno 6 maggio 2026 Cercasi una famiglia per Gigi

Gigi è un meticcio di circa 8 mesi, arrivato il 27 aprile scorso al canile comunale, dopo essere stato trovato vagante e privo di microchip. È un cane dolce e vivace, che ama le coccole e si avvicina alle persone con entusiasmo. Dimostra grande fiducia negli esseri umani e cerca una famiglia che possa dargli la stabilità e l’affetto che merita.

Chiunque fosse interessato ad adottarlo può contattare l’Ufficio Tutela Animali al numero 0586.820351-353. È possibile anche andare a conoscerlo al canile “La cuccia nel bosco” durante gli orari di apertura al pubblico.