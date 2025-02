Home

Cercasi una famiglia per Milahus

5 Febbraio 2025

Prosegue la campagna dell’ufficio Tutela Animali per l’adozione dei cani ospiti del Canile municipale

Livorno, 5 febbraio 2025

Milahus è un segugio maschio di piccola taglia di oltre 10 anni. È arrivato al canile comunale la Cuccia nel bosco nell’agosto del 2021 in seguito a un abbandono.

È un cane tranquillo e sereno, tutto quello di cui ha bisogno è di sentire il calore di una famiglia e di fare delle passeggiate tranquille. “Non sono impetuoso e preferisco riposare nella cuccia accanto al mio nuovo proprietario – si legge nella richiesta di adozione – ho già imparato le regole della convivenza come non mordere le pantofole e non abbaiare senza motivo”.

Chiunque fosse interessato ad adottare Milhaus può contattare l’ufficio Tutela Animali al numero 0586-820351