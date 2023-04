Home

Livorno 25 aprile 2023 – Cerimonia 25 aprile, Ghiozzi: “Davanti alla destra il sindaco rimarca ancora diversità di colore con parole di astio non consone al momento”

Carlo Ghiozzi (Lega):

“Come CapoGruppo della Lega ed esponente del Centro Destra ho partecipato alle iniziative promosse dal Comune di Livorno per la Festa del 25 Aprile sposando in questa ricorrenza tutti valori trasmessi di libertà e democrazia, e ricordando, sulle note del silenzio suonato in Piazza della Vittoria e in Via Ernesto Rossi, tutti gli italiani ed Alleati che hanno dato la propria vita a difesa di questi stessi valori.

La presenza di tutte le forze politiche in Piazza oggi a Livorno, così come in tutte le altre piazze d’Italia, doveva essere un momento di ritrovata concordia nazionale, ed è proprio in questo senso che dispiacciono le parole pronunciate dal Sindaco che, addirittura all’inizio del suo discorso in Piazza Civica, ha voluto ancora una volta utilizzare impropriamente questa festa nazionale come una clava contro il centro destra per continuare a dividere, a diffondere odio e rimarcare differenze che nella sostanza ed alla luce dei fatti, non esistono.

Il Sindaco, non avendo argomenti politici su cui dibattere, invece di spingere per una riappacificazione nazionale, vista anche la presenza di tutto il Centro Destra livornese alla manifestazione,

ha invece voluto rimarcare ancora un volta diversità di colore con parole di astio e per niente consone al momento che si stava vivendo in città.

Il Sindaco, da ora in avanti, si deve mettere in testa che questa ricorrenza non dovrà più essere utilizzata in modo strumentale e di parte, perchè quella celebrata oggi è la Festa della Liberazione e dei valori di libertà e democrazia cari a tutti i cittadini italiani e livornesi, nessuno escluso”

