Cerimonia di saluto e pergamena a 28 dipendenti comunali in pensione
Livorno, 15 dicembre 2025 Cerimonia di saluto e pergamena a 28 dipendenti comunali in pensioneLa Sala Cerimonie di Palazzo Comunale ha ospitato la cerimonia di saluto e consegna pergamena ai 28 dipendenti comunali che hanno terminato il percorso lavorativo nel corso di questo 2025.A presiedere l’incontro sono stati il sindaco Luca Salvetti e l’assessora al Personale Viola Ferroni i quali hanno consegnato i tradizionali attestati.
“Con piacere salutiamo chi inizia un’altra parte della vita dopo avere dedicato tanti anni al lavoro per il Comune di Livorno – ha affermato il Sindaco- dando in questo modo forza alla struttura e dando la possibilità ai cittadini di avere servizi qualificati. Da Sindaco in questi anni ho notato che molte delle persone giunte a conclusione del percorso lavorativo sarebbero rimaste un altro paio di anni all’interno di questa Amministrazione!”
L’assessora al Personale Viola Ferroni ha aggiunto che “questi sono stati anni particolari per la Pubblica Amministrazione, sono avvenuti grandi cambiamenti, nuove sfide che si sono aggiunte alla complessa attività e la vostra esperienza ha fatto veramente la differenza, anche nell’accoglienza dei nuovi arrivati. Spero che tutto quello che avete acquisito e ciò che avete dato alla città in questi anni trovi forma per rimanere un patrimonio pubblico”.
L’elenco dei pensionati
Alessandra Alonzi
Fabrizio Baraglia
Donatella Biliotti
Mirco Branchetti
Giovanni Briguglio
Letizia Carmignani
Alberto Ceccanti
Fabio Cerini
Gloria Cignoni
Alessandro Cioli
Stefania Coltelli
Sveno Galgani
Marco Landi
Liana Lepri
Marcello Lotti
Lucia Macchia
Alessandro Mancini
Rossella Molesti
Monica Moschei
Roberto Paparella
Laura Papini
Giuseppe Pucini
Annamaria Sammartino
Giovanna Solinas
Antonella Taglioli
Maurizio Tolari
Roberto Trastullo
Patrizia Vannozzi