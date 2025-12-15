Home

15 Dicembre 2025

Cerimonia di saluto e pergamena a 28 dipendenti comunali in pensione

Livorno, 15 dicembre 2025 Cerimonia di saluto e pergamena a 28 dipendenti comunali in pensioneLa Sala Cerimonie di Palazzo Comunale ha ospitato la cerimonia di saluto e consegna pergamena ai 28 dipendenti comunali che hanno terminato il percorso lavorativo nel corso di questo 2025.A presiedere l’incontro sono stati il sindaco Luca Salvetti e l’assessora al Personale Viola Ferroni i quali hanno consegnato i tradizionali attestati.

“Con piacere salutiamo chi inizia un’altra parte della vita dopo avere dedicato tanti anni al lavoro per il Comune di Livorno – ha affermato il Sindaco- dando in questo modo forza alla struttura e dando la possibilità ai cittadini di avere servizi qualificati. Da Sindaco in questi anni ho notato che molte delle persone giunte a conclusione del percorso lavorativo sarebbero rimaste un altro paio di anni all’interno di questa Amministrazione!”

L’assessora al Personale Viola Ferroni ha aggiunto che “questi sono stati anni particolari per la Pubblica Amministrazione, sono avvenuti grandi cambiamenti, nuove sfide che si sono aggiunte alla complessa attività e la vostra esperienza ha fatto veramente la differenza, anche nell’accoglienza dei nuovi arrivati. Spero che tutto quello che avete acquisito e ciò che avete dato alla città in questi anni trovi forma per rimanere un patrimonio pubblico”.

L’elenco dei pensionati

Alessandra Alonzi

Fabrizio Baraglia

Donatella Biliotti

Mirco Branchetti

Giovanni Briguglio

Letizia Carmignani

Alberto Ceccanti

Fabio Cerini

Gloria Cignoni

Alessandro Cioli

Stefania Coltelli

Sveno Galgani

Marco Landi

Liana Lepri

Marcello Lotti

Lucia Macchia

Alessandro Mancini

Rossella Molesti

Monica Moschei

Roberto Paparella

Laura Papini

Giuseppe Pucini

Annamaria Sammartino

Giovanna Solinas

Antonella Taglioli

Maurizio Tolari

Roberto Trastullo

Patrizia Vannozzi