Cerimonie e iniziative per il 176° Anniversario della Difesa di Livorno

9 Maggio 2025

Cerimonie e iniziative per il 176° Anniversario della Difesa di Livorno

Livorno, 9 maggio 2025

Inizieranno oggi, venerdì 9 maggio, le celebrazioni per il 176° Anniversario della Difesa di Livorno, un importante episodio della Prima Guerra d’Indipendenza che vide la città resistere eroicamente, il 10 e 11 maggio 1849, all’assedio compiuto dall’esercito austriaco.

Dopo due giorni di aspri combattimenti, i livornesi dovettero soccombere alle preponderanti truppe asburgiche. Quell’eroica resistenza del Maggio 1849 lasciò però una traccia indelebile, e per il valore dimostrato dalla cittadinanza, nel 1906 a Livorno fu assegnata la Medaglia d’oro al Valore delle Città Benemerite del Risorgimento nazionale.

Le iniziative, in programma anche domenica 11 e sabato 24 maggio, sono organizzate dal Comitato Livornese per la Promozione dei Valori Risorgimentali insieme al Comune di Livorno e a numerosi altri enti e istituzioni, e vedranno, come è ormai consuetudine, una significativa partecipazione delle classi scolastiche.

Questo il programma:

Venerdì 9 maggio, alle ore 9.45 in piazza Bartelloni (Porta San Marco), si darà inizio alle celebrazioni della Difesa di Livorno. La cerimonia prevede la deposizione di una corona alla lapide dei Caduti, preceduta dall’alzabandiera e dalle allocuzioni dei rappresentanti delle istituzioni. Seguirà una breve rievocazione storica.

Alle ore 10.30 formazione del corteo dei partecipanti, che percorrendo via Palestro e via Garibaldi raggiungeranno piazza Garibaldi, dove alle ore 11 sarà deposta una corona al Monumento a Giuseppe Garibaldi.

Il corteo si dirigerà quindi verso piazza del Municipio, con sosta di una delegazione in Fortezza Nuova per onori al Monumento a Giuseppe Mazzini.

Alle ore 11.30, in piazza del Municipio, deposizione di mazzi di fiori alle lapidi dei Caduti poste all’ingresso del Palazzo Granducale.

Alle ore 17 passeggiata “Tra Risorgimento, Resistenza e Costituzione” nel quartiere Pontino San Marco, con tappe in piazza Garibaldi, via della Cappellina, via S. Stefano, via del Leone e via Solferino, dove si trovano monumenti, luoghi ed abitazioni di personalità che hanno caratterizzato il Risorgimento e la storia livornese dell’Ottocento e del Novecento.

Domenica 11 maggio

Le iniziative riprenderanno alle ore 16.30 di domenica 11 maggio, in piazza della Repubblica, con la rievocazione della Difesa di Livorno, che vedrà la partecipazione del gruppo di rievocazione storica napoleonica e risorgimentale “Battaglione Estense” e di figuranti in costume d’epoca da popolani livornesi. L’iniziativa sarà scandita dalle note di un ensemble composto dalla Fanfara dell’Accademia Navale di Livorno e dalla Banda della Brigata Paracadutisti Folgore, ed è prevista l’esibizione della Corale Mascagni.

Sabato 24 maggio

Ritorna sabato 24 maggio, alle ore 17 alla Terrazza Mascagni, l’atteso appuntamento con il Gran Ballo Risorgimentale. L’evento, a cura della Società di Danza Circolo Livornese, è ad ingresso libero.

I danzatori del Gran Ballo si avvieranno alle ore 16.30 da Villa Mimbelli, per raggiungere in promenade la Terrazza attraversando via Forte dei Cavalleggeri e viale Italia.

