Certificati anagrafici, momentaneamente sospeso APP SMS CERT

21 Aprile 2021

Certificati anagrafici, momentaneamente sospeso l’applicativo per smartphone e tablet

Livorno, 21 aprile 2021

L’Amministrazione comunale informa gli utenti di APP SMS CERT, l’applicativo utilizzato per le richieste di certificati anagrafici da smartphone o tablet, che il servizio è momentaneamente sospeso per motivi tecnici.

Si ricorda che le certificazioni anagrafiche vengono attualmente rilasciate a sportello (presso l’Anagrafe centrale di piazza del Municipio o presso lo Sportello servizi al cittadino Area Nord di piazza Saragat 1) solo su appuntamento, prenotabile online utilizzando lo specifico applicativo all’indirizzo www.comune.livorno.it/prenotazioneservizi/avviso.asp

I certificati anagrafici possono inoltre essere stampati direttamente dal cittadino tramite i totem disponibili (in orario d’ufficio) nel salone dell’Anagrafe di piazza del Municipio e allo Sportello servizi al cittadino Area Sud, in via Settembrini 33. Per utilizzare il totem occorre la tessera sanitaria.

Certificazioni e servizi anagrafici possono anche essere richiesti agli uffici per posta elettronica, inviando una mail all’indirizzo anagrafe@comune.livorno.it

