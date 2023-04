Home

Calcio

7 Aprile 2023

Cessione Livorno, Toccafondi: “Resterò in carica fino al 30 giugno”

Livorno 7 aprile 2023 – Cessione Livorno, Toccafondi: “Resterò in carica fino al 30 giugno”

«Abbiamo sottoscritto un accordo preliminare per la cessione della società all’imprenditore Joel Esciua. Il prossimo passaggio sarà l’appuntamento dal notaio per il pagamento delle quote, il 5 maggio. Io resterò in carica fino al 30 giugno: dobbiamo chiudere la stagione nel migliore dei modi e non voglio lasciare un euro di debiti».

«Di Joel posso parlare soltanto bene. È una persona preparata, scaltra, e con il contratto di opzione ha già fatto un gesto concreto versando una parte della cifra concordata. Dal punto di vista della solidità economica, era già stato valutato e apprezzato dal sindaco Salvetti e dal commercialista Puccetti un paio di anni fa, al momento dell’assegnazione del Livorno. Ed è stato rivalutato positivamente nelle ultime settimane».

«Voglio ringraziare il presidente Fernandez e il segretario Casali, gli sponsor e il presidente di UniCusano Bandecchi, il marketing e la comunicazione, la biglietteria, i magazzinieri, l’area tecnica e i giocatori, in particolare una delle ultime bandiere del calcio come Luci. E poi il sindaco Salvetti, Cristiano Lucarelli e tutto il popolo amaranto per la vicinanza che mi hanno sempre dimostrato».

Paolo Toccafondi | 7 aprile 2023

