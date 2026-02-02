Home

2 Febbraio 2026

Cessione Pierburg, Mirabelli: “Fondamentale un piano credibile e sostenibile”

Livorno 2 febbraio 2026 Cessione Pierburg, Mirabelli: "Fondamentale un piano credibile e sostenibile"

Si è concluso l’incontro a Roma sulla vendita della Pierburg

Si è appena concluso l’incontro presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy dedicato all’aggiornamento sul processo di vendita di Pierburg da parte di Rheinmetall.

All’incontro hanno partecipato le organizzazioni sindacali, le Regioni e i Comuni nei cui territori sono presenti gli stabilimenti Pierburg, a conferma dell’attenzione istituzionale sul

futuro industriale e occupazionale del sito.

Nelle fasi iniziali della riunione, Frank Maurer, Amministratore Delegato di Pierburg, ha illustrato il percorso fin qui compiuto nel processo di vendita, fornendo un quadro

aggiornato sullo stato della procedura e sulle tappe già affrontate.

L’elemento di maggiore novità emerso nel corso dell’incontro riguarda la rosa dei potenziali acquirenti: i soggetti interessati all’acquisizione del settore civile di Rheinmetall si sono ridotti da cinque a due. I due potenziali acquirenti sono Ecco Group e Aurelius Group, fondi di investimento tedeschi specializzati in operazioni di dismissione e rilancio industriale.

I prossimi giorni saranno decisivi per la chiusura del processo di vendita, secondo la roadmap illustrata dai rappresentanti di Pierburg nel corso dell’incontro.

“In questo scenario – dichiara Federico Mirabelli, Assessore al Lavoro e alle Attività Produttive – l’Amministrazione Comunale continua a ritenere fondamentali due condizioni:

la continuità produttiva, garantita da un piano industriale credibile e sostenibile nel medio periodo, e il mantenimento dei livelli occupazionali”.

L’incontro si è concluso con la conferma del mantenimento aperto del tavolo ministeriale, che sarà riconvocato in presenza di ulteriori novità significative.