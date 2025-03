‘C’est Chic’, la pianista Maria Gabriella Mariani in tour con Chopin e l’Orchestra Goldoni

Home

24 Marzo 2025

Venerdì 4 aprile ore 21 per la Stagione Sinfonica 2024 – 2025 del Teatro Goldoni di Livorno imperdibile appuntamento con ‘C’est Chic’ e la grande musica in scena. In programma l’iconico e amatissimo Concerto n. 2 di Fryderyk Chopin Op. 21 in fa minore per pianoforte e orchestra; a seguire la Sinfonia n. 4 in si bemolle maggiore op. 60 di L. van Beethoven. Solista in Chopin Maria Gabriella Mariani, pianista di straordinario carisma e interprete virtuosa tra le più talentuose ed empatiche della sua generazione. Con la Mariani si esibirà l’Orchestra del Teatro Goldoni, organico di riferimento principale delle Stagioni liriche e sinfoniche del Massimo livornese che vanta significative collaborazioni internazionali nei cartelloni di importanti Festival e Teatri. Alla guida Eric Lederhandler, l’apprezzatissimo Direttore Principale dell’Orchestra della Fondazione del Teatro Goldoni.

Il medesimo programma sarà portato in tour tra sud, centro e nord Italia con 6 appuntamenti frutto della sinergia tra la Fondazione Goldoni e OperaMusicManagement: dopo Livorno segue Padova – Chiesa del Gesù Buon Pastore, 5 aprile ore 16, e poi Fauglia – Teatro Comunale, 6 aprile ore 16,30. Si riparte alla volta di Napoli con il Teatro Diana, 23 maggio ore 17,30 per la storica Rassegna ‘17&30 Classica’ in collaborazione con le Associazioni Mozart Napoli e Amici dello Spettacolo, per proseguire il 24 maggio, ore 17,30, all’ Auditorium Ex GIL – Casa della Cultura di Campobasso. Ultimo appuntamento il 25 maggio ore 21, ad Ercolano per il Festival della Real Scuola Musicale Napoletana che ospiterà il concerto nella più scenografica delle perle vesuviane del ‘Miglio d’Oro’, la settecentesca Villa Campolieto

