Home

Cronaca

Aree pubbliche

Cestini barriera, rivisitazione del posizionamento. Come segnalare situazioni di particolare criticità

Aree pubbliche

18 Febbraio 2023

Cestini barriera, rivisitazione del posizionamento. Come segnalare situazioni di particolare criticità

Livorno, 18 febbraio 2023 – Sono 3.500 circa su tutto il territorio comunale e hanno la funzione di permettere ai cittadini di disfarsi dei piccoli rifiuti durante il passeggio e contrastare il malcostume di gettarli con noncuranza a terra.

Talvolta, però, sono utilizzati a sproposito e risultano presi di mira per atti vandalici, con conseguenti interventi di manutenzione che hanno un costo rilevante per la collettività, oppure riempiti e occlusi con sacchetti che invece dovrebbero essere utilizzati per la raccolta “porta a porta” e provocano condizioni indecorose nelle immediate vicinanze.

Su indicazione del Comune di Livorno, AAMPS è quindi prossima ad una rivisitazione del “Progetto cestini”. Una nuova mappatura dedicata, valuterà una corretta collocazione dei cestini (non di rado i contenitori vengono spostati impropriamente dall’utenza). La mappatura inoltre individuerà quei cestini che sono diventati di intralcio alle persone soprattutto con difficoltà motorie o ipovedenti.

“Qualunque intralcio al passaggio delle persone – commenta Giovanna Cepparello, assessore alla Mobilità e all’Ambiente – deve essere rimosso.

A maggior ragione se impedisce o ostacola il passaggio dei cittadini che hanno disabilità. Per questo recentemente ci siamo anche confrontati con le associazioni di riferimento, convergendo sulla necessità di fare ancora di più e meglio in quest’ambito. L’intervento chiesto ad AAMPS – conclude Cepparello – va proprio in questa direzione. Invitiamo i cittadini che individuassero situazioni di particolare criticità a segnalarcelo anche attraverso gli indirizzi email segnalali@comune.livorno.it o noalcestinobarriera@comune.livorno.it“.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin