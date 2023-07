Home

Cronaca

Aree pubbliche

Cestini ostacoli per i non vedenti: Manuele ce lo dimostra (Video)

Aree pubbliche

12 Luglio 2023

Cestini ostacoli per i non vedenti: Manuele ce lo dimostra (Video)

Livorno 12 luglio 2023 – Cestini ostacoli per i non vedenti: Manuele ce lo dimostra (Video)

Manuele è un telefonista alla BNL da 27 anni. Ogni giorno viene da Quercianella, un paese della provincia di Livorno, per recarsi al lavoro. Manuele era vedente, ma ha perso la vista a causa di una malattia. Per fortuna si ricorda un po’ la città, ma gli ostacoli che si trova davanti sono tantissimi e molti dei quali dipendono da una collocazione sbagliata dell’arredo urbano e dalla manutenzione carente dei marciapiedi.

Un esempio è quello dei cestini dei rifiuti, che spesso sono posizionati vicino agli edifici, soprattutto negli angoli con altre strade.

Questo crea una difficoltà per i non vedenti che usano il bastone bianco per orientarsi, perché il bastone non riesce a rilevare il cestino e la persona ci finisce contro.

Questo è quello che succede a Manuele in un video pubblicato su Facebook per sensibilizzare le autorità e i cittadini sul problema.

Nel video si vede Manuele che percorre una via lungo il marciapiede e giunto sull’angolo trova un cestino dei rifiuti posizionato lungo il muro dove ci finisce contro, poi è costretto a tornare indietro e toccare con le mani il muro per orientarsi e ripartire. Un episodio che si ripete spesso e che rende difficile e pericoloso il cammino dei non vedenti.

Manuele chiede quindi che i cestini siano spostati in modo da lasciare libero il passaggio lungo il marciapiede e che siano rispettate le norme che regolano l’accessibilità delle persone con disabilità visiva. “Chi si prende cura del territorio si prende cura delle persone”

Ma i cestini non sono l’unico ostacolo che i non vedenti devono affrontare. Ci sono anche le auto parcheggiate sui marciapiedi, le buche, le radici degli alberi, i cartelli pubblicitari, le biciclette, i lavori in corso e tanti altri elementi che possono creare situazioni di rischio o di disagio.

L’obiettivo di questo video è quello di rendere le città più accessibili e inclusive per tutti, e di garantire ai non vedenti il diritto alla mobilità e all’autonomia. Ma per farlo, servono anche la sensibilità e la collaborazione di tutti i cittadini e delle istituzioni, che devono rispettare le norme e le buone pratiche per eliminare o ridurre gli ostacoli per i non vedenti.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin