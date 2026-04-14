Home

Provincia

Cestini rimossi nei parchi, il Gruppo Misto attacca la Giunta: “Vanno ripristinati”

Provincia

14 Aprile 2026

Cestini rimossi nei parchi, il Gruppo Misto attacca la Giunta: “Vanno ripristinati”

Rosignano Marittimo (Livorno) 14 aprile 2026 Cestini rimossi nei parchi, il Gruppo Misto attacca la Giunta: “Vanno ripristinati”

Tiene banco a Rosignano Marittimo la polemica sulla rimozione di numerosi cestini dalle aree pubbliche del territorio. A sollevare la questione sono i consiglieri del Gruppo Misto, Alessio Lampredi e Roberta Ferretti, che in un comunicato denunciano le numerose segnalazioni arrivate da cittadini preoccupati per la scomparsa dei contenitori per i piccoli rifiuti.

Secondo quanto riferito, i cestini sarebbero stati rimossi in diverse zone verdi, tra cui il parco giochi accanto alla pasticceria L’Arca, la pineta di via Salvatore di Giacomo e altre aree pubbliche anche nelle frazioni di Vada e Castiglioncello.

I due consiglieri contestano apertamente la scelta dell’amministrazione guidata dal sindaco Marabotti, chiedendosi se questa sia davvero la strada individuata per contrastare l’abbandono dei rifiuti.

“Non è togliendo i cestini che si risolvono le criticità della raccolta differenziata”, sostengono Lampredi e Ferretti, che parlano di una giunta in difficoltà sulla gestione del servizio.

Nel comunicato viene richiamata anche una precedente mozione presentata nell’ottobre 2024 per il ritorno alle campane per la raccolta di carta, vetro e plastica, allora respinta dalla maggioranza ma, secondo il Gruppo Misto, successivamente di fatto rivalutata con il ritorno delle campane, almeno per il vetro, nei paesi collinari.

Alla luce di questa situazione, i consiglieri hanno annunciato la presentazione di una nuova mozione in vista del prossimo consiglio comunale del 28 aprile, con la richiesta di ripristinare i cestini già rimossi e di fermare ulteriori eliminazioni.

Secondo il Gruppo Misto, la rimozione dei cestini rischia di penalizzare residenti e turisti, soprattutto nelle aree frequentate da famiglie e bambini.

“Troviamo bizzarro – spiegano – chiedere ai cittadini di portarsi dietro piccoli rifiuti di carta, plastica o avanzi di cibo dopo una merenda al parco”.

La proposta alternativa avanzata dai consiglieri punta su maggiori controlli e sanzioni per chi abbandona i rifiuti, ritenendo che il problema non possa essere affrontato eliminando un servizio utile alla collettività.

Il tema sarà adesso al centro del prossimo confronto in consiglio comunale, dove la mozione presentata dal Gruppo Misto porterà il dibattito sulla gestione del decoro urbano e dei servizi nelle aree verdi del territorio.