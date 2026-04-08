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Cestino abusivo sulla scogliera, scoppia il caso: intervengono Comune e Guardia Costiera

Cronaca

8 Aprile 2026

Cestino abusivo sulla scogliera, scoppia il caso: intervengono Comune e Guardia Costiera

Casriglioncello (Rosignano Marittimo, Livorno) 8 aprile 2026 Cestino abusivo sulla scogliera, scoppia il caso: intervengono Comune e Guardia Costiera

Un gesto nato con l’intento di tutelare l’ambiente, ma finito al centro di polemiche e segnalazioni. Succede nella zona del Cardellino, lungo la costa, dove una persona ha deciso di installare autonomamente un cestino per i rifiuti sulla scogliera, senza alcuna autorizzazione.

Secondo quanto ricostruito, il contenitore è stato fissato alla parete rocciosa tramite un tassello e una staffa metallica, in un’area che rientra nel demanio marittimo. Proprio questo aspetto rappresenta il nodo centrale della vicenda: su tali aree, infatti, ogni intervento deve essere preventivamente autorizzato dagli enti competenti e non può essere realizzato su iniziativa personale.

Il gesto, accompagnato da un post pubblicato sui social, è stato presentato dall’autore come un’azione a favore della tutela ambientale. Nel messaggio, rivolto ai frequentatori della spiaggia libera sotto il Cardellino, si invitano i bagnanti a utilizzare il cestino “autogestito”, portando i sacchi pieni fino ai bidoni presenti nella vicina pineta e sostituendoli con nuovi sacchetti, messi a disposizione sul posto.

Un appello al senso civico che, tuttavia, non ha evitato le critiche. Il post ha infatti attirato molta attenzione online, ma anche diverse segnalazioni da parte di cittadini, che hanno informato il Comune e la Guardia Costiera.

L’amministrazione comunale si è già attivata per la rimozione del contenitore, ribadendo come lungo la costa siano già presenti postazioni ecologiche regolarmente autorizzate per la raccolta differenziata dei rifiuti.

La vicenda riapre così il tema, sempre attuale, del rispetto delle regole anche quando si agisce con buone intenzioni. Perché la tutela dell’ambiente passa sì dai comportamenti individuali, ma anche dal rispetto delle normative che regolano il territorio.