Home

Cronaca

Cgil: “allarme su Unicoop Etruria, centinaia di posti a rischio, piano inaccettabile”

Cronaca

2 Dicembre 2025

Cgil: “allarme su Unicoop Etruria, centinaia di posti a rischio, piano inaccettabile”

Livorno 2 dicembre 2025 Cgil: “allarme su Unicoop Etruria, centinaia di posti a rischio, piano inaccettabile”

“UNICOOP ETRURIA: FILCAMS CGIL, “PIANO INACCETTABILE: A RISCHIO CENTINAIA

DI POSTI DI LAVORO E INTERI TERRITORI”

Nell’incontro del 1° Dicembre, la nuova cooperativa Unicoop Etruria – nata dalla fusione

tra Coop Centro Italia e Unicoop Tirreno – ha presentato un “piano industriale” che

riteniamo grave e inaccettabile. A fronte delle promesse di rilancio e rafforzamento della

presenza cooperativa sul territorio, ciò che emerge è invece una strategia improntata a

tagli, dismissioni e riduzione dell’occupazione.

La Cooperativa ha annunciato 180 esuberi nelle sedi di Vignale e Castiglione del Lago;

Per la rete commerciale sono interessati 24 punti vendita , di cui 6 ex-Unicoop Tirreno, 6

Centro Italia e addirittura 12 Superconti supermercati Terni, con il coinvolgimento di circa

340 lavoratrici e lavoratori;

Chiusure e possibili cessioni di negozi in Umbria, Lazio, Toscana, Abruzzo e Marche,

comprese realtà storiche e territori che rischiano di perdere definitivamente la presenza

cooperativa.

La motivazione riguarda la necessità di ridurre perdite e sovrapposizioni tra punti vendita.

Tuttavia, è evidente che le criticità attuali derivano da anni di scelte gestionali sbagliate,

inefficienze e mancati investimenti, che oggi si tenta di scaricare su chi ogni giorno

garantisce con professionalità il servizio ai soci e alla clientela.

Per la Filcams CGIL, il piano presentato è del tutto insufficiente e privo di una reale

prospettiva di rilancio.

Contraddice inoltre gli impegni assunti al momento della fusione, e mette a repentaglio

posti di lavoro e comunità locali, in particolare nel sud del Lazio, nelle Marche e in alcune

aree dell’Umbria.

Abbiamo quindi chiesto un confronto vero e non una mera comunicazione di decisioni già

prese, un piano industriale trasparente, fondato su investimenti, riqualificazioni e sviluppo;

inoltre chiediamo certezza rispetto alla tutela occupazionale, affinché nessuna lavoratrice

e nessun lavoratore venga lasciato indietro.

Abbiamo immediatamente proclamato lo stato di agitazione in Unicoop Etruria con

Fisascat Cisl e Uiltucs, annunciando un pacchetto di ore di sciopero e assemblee in tutti i

luoghi di lavoro.

Nei prossimi giorni valuteremo con le lavoratrici e i lavoratori le iniziative da intraprendere.

Saranno decisive la partecipazione e l’unità di tutte e tutti.

Il nostro obiettivo è chiaro: difendere il lavoro, la dignità delle persone e il ruolo sociale

della cooperazione”

Fabrizia Brogi (segretaria generale Filcams-Cgil Livorno)

Cgil: “allarme su Unicoop Etruria, centinaia di posti a rischio, piano inaccettabile”