30 Settembre 2022

CGIL – CISL – UIL FPL rompono le trattative col Comune di Collesalvetti

Collesalvetti (Livorno) 30 settembre 2022 – Le Segreterie CGIL – CISL – UIL FPL rompono le trattative col Comune di Collesalvetti

La motivazione sta nella rottura delle relazioni sindacali e del tavolo delle trattive con il Comune di Collesalvetti.

La vertenza nasce da un’idea unilaterale non suffragata da nessun accertamento di parte terza di tagliare il fondo dei lavoratori.

Sono stati posti quesiti sia all’ARAN sia alla Corte dei Conti la cui risposta demanda all’Ente la gestione della contrattazione, riconoscendo all’Amministrazione l’autonomia su questo argomento.

Le OOSS, CGIL – CISL e UIL FPL contrastano da oltre un anno questo progetto unitamente alla RSU Aziendale, rivendicando insieme a questa la piena titolarità alla contrattazione.

L’Amministrazione per contro trasmette un atto, dove unilateralmente, si procede a tagliare il fondo.

Pertanto, CGIL – CISL e UIL FPL assumeranno tutte le decisioni consequenziali a questa scelta condividendole con la RSU e con l’Assemblea dei lavoratori.

Per CGIL FP Mauro Scalabrini

Per CISL FP Nella Benfatto

Per UIL FPL Rosa Distaso

