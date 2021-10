Home

5 Ottobre 2021

Collesalvetti,(Livorno) 5 ottobre 2021

Cgil: “In 2000 senza medico a Collesalvetti, Nugola e Parrana”, la denuncia di Spi-Cgil lega 6 Collesalvetti

Il comune di Collesalvetti e le sue frazioni stanno subendo da mesi e sulla propria salute le conseguenze di di una mancata programmazione.

I medici di famiglia, che raggiunto il traguardo della pensione dovrebbero lasciare il posto ad altri colleghi per continuare a garantire la continuità assistenziale, lasciano in realtà i loro posti vacanti.

I pochi incarichi assegnati ad esempio a Collesalvetti nel 2020, a fronte di quattro pensionamenti di medici, si è risolta con l’incarico assegnato a due medici in via provvisoria, uno dei quali è stato revocato dopo pochi mesi.

Il risultato è che circa 800 pazienti ad oggi non hanno trovato una collocazione.

La situazione di Nugola e Parrana è purtroppo simile se non peggiore.

Il medico di base a giorni andrà in pensione e non si prevede nessuna sostituzione:

i suoi 1200 pazienti andranno dunque a sommarsi agli 800 già menzionati.

Il rischio dunque è che in tutto il Comune di Collesalvetti ci siano ben presto circa 2mila persone sprovviste di un medico di base.

Il sindaco di Collesalvetti Adelio Antolini è intervenuto alla riunione del consiglio di frazione che si è tenuto a Nugola lo scorso 30 settembre ed ha messo in evidenza tutti i passaggi necessari che l’amministrazione comunale avrebbe compiuto per evitare questo gravissimo disservizio.

Lo Spi-Cgil lega 6 di Collesalvetti è convinto che da parte degli gli amministratori, della Asl e della Regione non si sia in realtà fatto abbastanza per evitare che tante famiglie potessero trovarsi in situazione di disagio.

Forse vale la pena di ricordare che la salute è un bene primario e riguarda i diritti inalienabili della persona, come recita la nostra Costituzione.

Vorremmo ricordare e sottolineare che i servizi che ci vengono dati, non sono una elargizione benefica ma il frutto del sacrificio di tanti lavoratori e pensionati onesti, che grazie ai loro contributi avrebbero tutto il diritto di avere una sanità pubblica efficiente.

Subire passivamente non è giusto, quindi invitiamo tutti a partecipare al presidio in programma domani martedì 5 ottobre davanti all’Ospedale di Livorno.

