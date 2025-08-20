Home

Cgil Livorno ai funerali di Marah Abu Zuhri: “Abbiamo il cuore a pezzi”

20 Agosto 2025

Livorno 20 agosto 2025

Una delegazione della Camera del lavoro di Cgil Livorno, nella giornata di oggi, ha partecipato ai funerali di Marah Abu Zuhri rendendo omaggio alla giovane ragazza Palestinese morta per la malnutrizione causata dal prolungato e omicida blocco degli aiuti umanitari nei territori palestinesi, perpetrato dal governo genocida di Netanyahu.

La cerimonia funebre, che si è tenuta presso il Parco della pace a Pontasserchio, è stata partecipata da diverse centinaia di persone che con grande cordoglio hanno dato un ultimo saluto a Marah e si sono strette attorno al dolore della madre Nabila e dei familiari.

Nel ringraziare tutti i presenti per la vicinanza mostrata, la madre di Marah ha sottolineato che la morte di sua figlia rappresenta il simbolo della sofferenza che tutta la popolazione Palestinese è costretta a subire ormai da decenni.

Per questa ragione la Cgil di Livorno, con il cuore a pezzi, rende onore a Marah e abbraccia tutta la comunità palestinese, confermando il proprio incessante impegno affinché cessi il martirio della popolazione di Gaza.

