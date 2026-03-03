Home

Uncategorized

Cgil Livorno, eletta la nuova segreteria confederale. Francese: “Ci aspettano sfide dure e difficili”

Uncategorized

3 Marzo 2026

Cgil Livorno, eletta la nuova segreteria confederale. Francese: “Ci aspettano sfide dure e difficili”

Livorno 3 marzo 2026 Cgil Livorno, eletta la nuova segreteria confederale. Francese: “Ci aspettano sfide dure e difficili”

La nuova segreteria provinciale della Cgil Livorno guidata da Gianfranco Francese sarà composta da Filippo Bellandi, Valerio Melotti (entrambi facenti parte della segreteria uscente), Antonella Di Giambattista e Fabrizia Brogi.

L’elezione della nuova segreteria è avvenuta nel corso dell’assemblea generale tenutasi stamani presso la sede Cgil di Livorno alla presenza del segretario generale della Cgil Toscana Rossano Rossi.

“L’assemblea è stato un momento concreto di confronto e di dialogo” ha dichiarato Francese, aggiungendo: “La nuova segreteria avrà da affrontare sfide dure e difficili: non sarà facile ma ci metteremo tutto l’impegno e la passione possibile. Colgo infine l’occasione per porgere ai segretari uscenti David Romagnani e Katia Sagretti i più sentiti ringraziamenti per l’importante lavoro svolto”.

Cgil Livorno, eletta la nuova segreteria confederale. Francese: “Ci aspettano sfide dure e difficili”