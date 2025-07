Home

2 Luglio 2025

Livorno 2 luglio 2025 Cgil Livorno, il nuovo segretario Gianfranco Francese si presenta alla stampa: “Staremo sempre più vicino ai lavoratori”

“Un lavoro stabile, ben retribuito, svolto in sicurezza: per questo si batterà sempre di più la Cgil provincia di Livorno. Cercheremo di stare sempre più vicino ai lavoratori, in particolare ai giovani e alle donne. Vogliamo esser più presenti nei posti di lavoro e sul territorio. Ci aspettano sfide difficili, ma siamo pronti a fare la nostra parte”. Con queste parole il nuovo segretario generale della Camera del lavoro livornese Gianfranco Francese si è presentato oggi ai giornalisti nel corso di una conferenza stampa tenutasi a Livorno presso la sede della Cgil.

Insieme a lui erano presenti una delegazione della segreteria confederale e dei segretari di categoria.

“Il territorio livornese ha tante difficoltà – ha dichiarato Francese – ma anche tante potenzialità. Il porto di Livorno ha tutte le carte in regola per essere la porta di accesso della Toscana. Anche la siderurgia di Piombino riveste un ruolo strategico: nel corso degli anni il sindacato ha svolto un ruolo importante ma dobbiamo ringraziare anche la tenacia degli operai e delle loro famiglie se oggi c’è ancora la speranza di un rilancio”.

“L’obiettivo principale – ha affermato Francese – è garantire la sicurezza sul lavoro”. Massima attenzione anche alla stabilità: “No all’abuso dei contratti a termine: vogliamo garantire dignità ai lavoratori”. Francese ha poi aggiunto: “Ci batteremo per un lavoro sempre più di qualità, che rispetti i contratti collettivi nazionali”. Il nuovo segretario generale ha inoltre sottolineato l’importanza della contrattazione integrativa.

La Camera del lavoro – ha proseguito Francese – cercherà di avere un ruolo di sempre maggior protagonismo sul territorio: “Siamo un soggetto attivo nella difesa dei diritti, ai tavoli presenteremo sempre più proposte.

Vogliamo dire la nostra”. Francese ha anche dichiarato di voler avere un approccio aperto e cooperativo con tutti, sia con le controparti datoriali che con le associazioni.

È stata anche sottolineata l’importanza della sanità pubblica e dell’istruzione (“settori messi a dura prova dalle attuali politiche del governo”) così come dell’accoglienza e della solidarietà (“la Scuola del popolo Cgil rappresenta un importante progetto di inclusione sociale”).

Anche la lotta contro il caporalato – ha aggiunto Francese – proseguirà senza soste. Il mancato raggiungimento del quorum ai referendum dello scorso giugno non deve far dimenticare l’importante obiettivo raggiunto: “La Cgil ha fatto tornare il tema del lavoro al centro del dibattito politico”.

