Spi Cgil ricorda Divo Demi con la deposizione di un mazzo di fiori

24 Aprile 2023

Spi Cgil ricorda Divo Demi con la deposizione di un mazzo di fiori

Livorno 24 aprile 2023 – 25 aprile, Cgil ricorda Divo Demi con la deposizione di un mazzo di fiori

Martedì 25 Aprile festa della Liberazione, lo Spi-Cgil lega quartieri nord, il circolo Arci Divo Demi e le Associazioni antifasciste Anpi, Anppia, Aned, Aei, si troveranno alle ore 9 in Largo Divo Demi, nel quartiere la Guglia, per deporre un mazzo di fiori alla lapide che ricorda il partigiano Divo Demi nato il 06/06/1925 a Figline e residente a Livorno. Demi era sfollato da Livorno a Figline Valdarno dalla zia assieme al padre, che in passato aveva già lavorato per la Vetreria Taddei di Figline.

Demi si era unito alla Brigata Sinigaglia pochissimi giorni prima della strage di Pian d’Albero dove venne ucciso il 20 giugno 1944 nella rappresaglia nazifascista.

Al termine ci recheremo in Piazza della Vittoria dove a partire dalle ore 10 avranno inizio le cerimonie ufficiali per la ricorrenza della Festa della Liberazione per proseguire verso il monumento ai Partigiani in via Ernesto Rossi, per poi proseguire in corteo verso la piazza del Municipio accompagnati dalla Banda cittadina dove, dopo il saluto del sindaco, il professore Davide Conti farà la prolusione ufficiale. La cittadinanza è invitata.

