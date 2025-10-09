Home

Cgil: Salvini incontra solo sindacati compiacenti con l’operato del governo

9 Ottobre 2025

Livorno 9 ottobre 2025 Cgil: Salvini incontra solo sindacati compiacenti con l’operato del governo

Apprendiamo dalla stampa che il ministro Matteo Salvini, nel corso della sua venuta a Livorno, ha incontrato “i sindacati”.

A tal proposito ci piace sottolineare che questi incontri non hanno riguardato né Cgil né Uil. Nel caso in cui si fosse trattato di incontri istituzionali e non fossimo stati invitati, la cosa sarebbe grave.

Se invece Salvini avesse contattato solo sindacati compiacenti con l’operato del governo, in questo caso avrebbe fatto bene a non invitarci.

Gianfranco Francese (segretario generale Cgil Livorno)

Massimo Marino (coordinatore territoriale Uil Livorno)